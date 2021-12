Jugendpreis für Stadtrodaer Klasse

Erfurt/Stadtroda. Welche erstaunlichen Erkenntnisse Stadtrodaer Schüler im Selbstversuch erlangten

Die Mühe hat sich gelohnt: Ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b der Stadtrodaer Regelschule am Montag in Erfurt für ihr Projekt „Was isst Du am Wandertag? - wir vermeiden Müll“ im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs „Mach Deine Zukunft“ gewonnen. Zudem darf sich die Klasse mit dem Thüringer Jugendpreis für Nachhaltigkeit schmücken.

Konkret hatte sich die Klasse mit dem Thema Ernährung und Müllvermeidung bei Wanderausflügen beschäftigt, erklärte Klassenlehrerin Stefanie Sawada. „Die Idee wurde in der Klasse geboren.“

Ansatzpunkt war, dass sich die Klasse bei einem Ausflug in den Botanischen Garten Jena in zwei Gruppen aufteilte. Während die Mitglieder der ersten Gruppe strikt darauf achteten, für ihre Verpflegung weitgehend selbst zu sorgen und beispielsweise für die belegten Brote und Brötchen auf die gute alte Brotbüchse als Verpackung zurückzugreifen, blieb es der anderen Gruppe überlassen, während des Ausfluges für ihre Speisen und Getränke zu sorgen. „Das Ergebnis war eindeutig: In der letzteren Gruppe fiel deutlich mehr Verpackungsmüll an“, sagte Sawada.

Sämtlicher Müll aus beiden Klassengruppen, der bei der Wanderung angefallen war, wurde erfasst und zugeordnet. Am Ende stand auf der einen Seite ein ganzer Berg von Abfall, unter anderem Plastebecher, leere Verpackungstüten oder Einwickelpapier von Bonbons und Schokolade, während in der anderen Gruppe so gut wie kein Müll angefallen war.

Ein weiteres Ergebnis des Vergleichs: Während die erste Gruppe im Durchschnitt nur 1,90 Euro pro Person bei der Ausfahrt verbrauchte, gaben die anderen Schüler jeweils im Durchschnitt 5 Euro für ausreichend Verpflegung aus.

Laut der Klassenlehrerin habe das Projekt eine nachhaltige Wirkung entfaltet. „Die Schülerinnen und Schüler versuchen in der Tat, bewusst Müll zu vermeiden.“

Der Thüringer Jugendpreis Nachhaltigkeit zeige, welche guten Ideen und Projekte die Thüringer Jugendlichen entwickelt haben. Sie denke, dass dieser Wettbewerb anrege, darüber nachzudenken, wie nachhaltiges Leben im Konkreten aussehen könne, erklärte Beate Seidel vom Nachhaltigkeitsbeirat, der insgesamt zehn Projekte mit dem Jugendpreis auszeichnete.