Jugendwehr lädt zum Fackelumzug ein

Stadtroda. Nach zweijähriger Zwangspause laden die Stadtrodaer Jugendfeuerwehr und der Feuerwehrverein am16. September, wieder zum großen Lampion- und Fackelumzug mit anschließendem Lagerfeuer ein

„Das war bislang immer das Großereignis des Jahres in der Stadt“, sagt Vereinschef Klaus Fickler.

Start ist um 18.45 Uhr an der Grundschule „Milo Barus“, wo gegen ein Entgelt von zwei Euro auch eine Fackel erworben werden kann. Ab 19 Uhr startet dann der Umzug mit dem Spielmannszug Klengel an der Spitze in Richtung Feuerwehrgerätehaus am Breiten Weg. „Wir gehen von einem halbstündigen Umzug aus“, sagt Jugendfeuerwehrwart Sebastian Fickler, der seit dem 2. Juli dieses Jahres das Amt bekleidet.

Weil der sonst genutzte Festplatz „Mittlere Kuhwiese“ erst wieder renaturiert werden musste, wird das große Lagerfeuer diesmal neben dem Gerätehaus auf dem Rodelberg brennen. Neu in diesem Jahr: Es gibt Bier vom Fass, auch bei Regen findet das Fest statt, da man das Gerätehaus zur Verfügung stellen kann. Und: 21 Uhr soll es eine große Überraschung geben.