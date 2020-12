Junge Ärztin übernimmt Hausarztpraxis in Tautenhain

Die Allgemeinmedizinerin Christine Kletta (links) und Schwester Désireé Schnabel empfangen am Montag, 7. Dezember, die ersten Patienten in der Hausarztpraxis in Tautenhain.

Noch hängt der weiße Kittel an der Garderobe, doch ab Montag, 7. Dezember, praktiziert Christine Kletta als Allgemeinmedizinerin in Tautenhain. Am Freitag sind in der frisch renovierten Praxis die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen worden, denn seitdem Hans-Jürgen Claus im Herbst 2018 den Ruhestand angetreten hat, gab es für Tautenhain nur Übergangslösungen für die medizinische Versorgung.