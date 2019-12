Junge aus dem Saale-Holzland will noch immer nicht zur Schule

Milan aus der Heideland-Gemeinde Buchheim, der mittlerweile acht Jahre alt ist, wird auch 2020/21 keine Schule im Saale-Holzland-Kreis besuchen.

Die Zeit für die Anmeldung für das kommende Schuljahr in der Staatlichen Grundschule „Heinrich Heine“ in Königshofen endet in dieser Woche.

„Natürlich haben wir mit unserem Sohn über die Anmeldung gesprochen. Er ist weiterhin der Meinung, dass er nicht die Schule besuchen möchte. Wir drängen ihn nicht dazu. Er soll das selbst entscheiden“, sagte Erik Vater, der leibliche Vater von Milan. Im Februar 2019 wurde der Fall von Schulverweigerung eine Sache fürs Amtsgericht in Stadtroda. Eriks Vater wurde vom damaligen Richter zu einem Bußgeld über 400 Euro verurteilt. Zudem muss er auch die Verfahrenskosten tragen. Nach dem schriftlichen Zugang des Urteils legte Erik Vater fristgemäß Rechtsbeschwerde ein. Bis zum gestrigen Mittwoch haben Milans Eltern nichts vom Amtsgericht gehört, noch haben sie eine Post erhalten. „Das überrascht uns schon etwas. Für uns entsteht der Eindruck, dass der Fall offenbar nicht so wichtig ist. Vielleicht sind die Gerichte auch einfach überlastet mit anderen Fällen“, sagte Vater. Dieser öffentlichen Gerichtsverhandlung ging ein verhängtes Bußgeld von 100 Euro voraus, das vom Schulamt des Saale-Holzland-Kreises wegen des Verstoßes gegen die Schulpflicht den Eltern auferlegt wurde. Auch dagegen hatte Erik Vater Widerspruch eingelegt. Milans jüngerer Bruder (5) wird dagegen im kommenden Jahr eingeschult. „Wir haben uns viele Schulen angeschaut. Jorin möchte gern in die Schule gehen. Er freut sich. Er spricht auch mit Milan darüber“, sagte Erik Vater. Milans Tagesablauf sei klar strukturiert, sagte seine Mutter Nadine gegenüber unserer Zeitung. „Wir teilen uns in die Erziehung hinein. Wir können beide von Zuhause aus arbeiten. Wir haben also immer ein Auge auf unseren großen Sohn. Milan steht am Morgen ganz normal mit uns auf. Er beschäftigt sich mit Dingen, die ihm Spaß machen. Computerspiele gibt es nicht, auch kein Herumhängen vor dem Fernsehgerät, denn wir haben gar kein Fernsehgerät“, sagte Erik Vater.

Dass ein Kind, im schulfähigen Alter nicht die Schule besucht, ist gar nicht so ungewöhnlich. „Ich kenne im Raum Jena allein sieben, acht andere Kinder. Und dann gibt es viele Kinder, von denen weiß man es gar nicht“, sagte Erik Vater. Im Juni hatten sich zum wiederholten Mal zwei Mitarbeiterinnen vom Jugendamt in Eisenberg die Wohn- und Lebensverhältnisse der Familie in Buchheim angeschaut. Den Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung konnten die beiden speziell ausgebildeten Fachkräfte vor Ort nach ihrem einstündigen Besuch erneut ausräumen.