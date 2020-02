Junge Leute haben die Wahl bei Lehrstellen im Saale-Holzland

Eddy aus der neunten Klasse der Eisenberger Regelschule weiß schon genau, wie seine berufliche Zukunft aussehen soll. Auf der Jobmesse am Freitag in Eisenberg schaute er sich noch rein informativ um. „Aber ich will zu Sanit, Maschinen und Anlagenführer werden.“ Was es dafür braucht, schrieb er auf den Fragebogen zum Berufsbild. Am guten Hauptschulabschluss müsse er noch ein bisschen feilen, sagt der junge Mann. Aber das Ziel steht. Er habe Freunde, die in dem Eisenberger Industrieunternehmen arbeiten. Und er selbst will es sich in einem Praktikum in den Osterferien genauer anschauen. „Wenn alles passt, dann fange ich dort an“, ist er sich ganz sicher.

Bessere Chancen als jetzt gibt es nicht

Junge Leute haben angesichts des Fachkräftemangels inzwischen die Wahl, welchen Beruf sie erlernen und was sie studieren. „Bessere Chancen als jetzt gibt es nicht“, stellt deshalb auch die Klassenlehrerin Heike Satori fest. Und die Konkurrenz unter den Ausbildungsbetrieben ist deutlich gewachsen – etwa im Bankenwesen und auch auf der Eisenberger Jobmesse.

Doch anders als in der Vergangenheit sind die Schüler aus dem Saale-Holzland inzwischen meist mit sehr festen Vorstellungen von ihrem künftigen Beruf auf der Jobmesse in der Kreisstadt unterwegs. Ein Problem, für manche Branche, die dringend Berufsnachwuchs sucht. Am Stand des DRK-Rettungsdienstes ist es zur Messe am Freitag recht ruhig geblieben. Anja Scherer vom Arbeiter-Samariter-Bund in Bad Klosterlausnitz hingegen mischte sich sehr zielgerichtet auf der Suche nach künftigen Pflegekräften unter eine Schülergruppe aus der Regelschule Dorndorf. Bei Niclas fand sie – zumindest für den Moment – offene Ohren. Er will eigentlich Erzieher oder Lehrer werden. „Ja, Altenpfleger klingt auch interessant“, räumte er letztlich ein – zumal die Ausbildungszeit bis zum ersten eigenen Gehalt deutlich kürzer wäre als fürs Lehramt.

Max aus Dorndorf probiert sein handwerkliches Geschick am Stand von Steinmetz Thomas Haase aus. Foto: Angelika Munteanu

Handwerk sucht händeringend Nachwuchs

Bei den Vertretern der Kreishandwerkerschaft auf der Messe herrschte zwar reger Andrang, weil es was zum Schauen und Ausprobieren gab. Beim Eisenberger Steinmetz Thomas Haase probierte Max aus Löberschütz sein handwerkliches Geschick aus. „Aber neue Lehrlinge zu bekommen, ist schwierig“, sagt Haase. Und der Auszubildende, den er derzeit im dritten Lehrjahr hat, der wolle nach der Lehre nicht bleiben und seine Berufskarriere bei der Bundeswehr fortsetzen.

Nicht nur die Handwerker legen zunehmend mehr Wert auf duale Ausbildung. „Auch das duale Studium muss ausgebaut werden“, stellte der Chef der Arbeitsagentur Jena Holger Bock auf der Messe in Eisenberg fest. Der Grundstein müsse dafür beizeiten ab der fünften Klasse in den Schulen gelegt werden. Mit einem quasi kostenfreien Meister-Bafög müsse auch dafür gesorgt sein, dass Unternehmensnachfolgen gesichert werden, wenn der Chef in den Ruhestand geht.

Gemolken wird heutzutage mit dem Roboter

Bei den Landwirten sieht es ähnlich schwierig aus mit der Fachkräfte-Nachfolge wie im Handwerk. Das Modell-Euter zum Melken war etlichen junge Messegäste zwar einen Versuch wert. „Aber meine Karriere möchte ich lieber in einem Büro machen“, erklärte Leon aus Eisenberg ganz offen. Automobilkaufmann könnte er sich bestenfalls noch vorstellen.

Am Melkstand der Landwirte auf de Messe. Foto: Angelika Munteanu

„Dabei hat die Arbeit in der Landwirtschaft nicht mehr viel mit Dreck und schwerer körperlicher Arbeit zu tun“, bedauert Johannes Müller, Ausbildungsleiter in der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen, das geringe Interesse der Landjugend an der Landwirtschaft. „Unsere Leute kommen heutzutage früh im sauberen Arbeitsanzug und gehen zum Feierabend sauber wieder raus.“ Und die Arbeit in den Ställen und auf den Feldern sei inzwischen stark von moderner Technik geprägt: von Robotern zum Kühemelken, Drohnen zur Schädlingsbekämpfung und GPS-gesteuerten Systemen für die Landwirtschaftsmaschinen. „Die fahren heutzutage von selbst übers Feld, der Fahrer sitzt nur noch zur Kontrolle hinter dem Lenkrad“, sagt Johannes Müller.

„Die Landwirtschaft hat es genauso schwer wie andere Branchen, Berufsnachwuchs zu finden“, stellte auch Angelika Meisel vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und den ländlichen Raum auf der Messe in Eisenberg fest. Erschwerend hinzu kommen, dass die Landwirtschaft in Verruf gekommen sei. „Da ist es schwierig, junge Menschen für eine Lehre zu begeistern.“