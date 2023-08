Junger Autofahrer baut Unfall in Eisenberg bei Flucht vor der Polizei

Eisenberg. Die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei endete in Eisenberg mit einem Unfall. Der Grund für die Aktion des jungen Mannes war schnell gefunden.

Am frühen Sonntagmorgen wollte die Polizei einen Ford in Eisenberg kontrollieren. Den Angaben zufolge missachtete der Fahrer jedoch das eingeschaltete Anhaltesignal, beschleunigte stattdessen und raste in Richtung Jena davon.

In Höhe des Abzweiges nach Petersberg verlor der 21 jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Mast der Ampelanlage. Der junge Mann blieb dabei unverletzt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

