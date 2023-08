Kabeldiebe machen sich mit Astschere an Telefonleitung im Saale-Holzland-Kreis zu schaffen

Gösen. Bei einer Gassirunde machte ein Zeuge im Saale-Holzland-Kreis eine ungewöhliche Beobachtung. Zwei Männer waren auf einer Leiter mit einer Astschere zugange. Doch auf Äste hatten sie es nicht abgesehen.

Als ein Zeuge mit seinem Hund am Sonntagabend auf einer Gassirunde im Bereich Gösen bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) unterwegs war, machte er eine recht ungewöhnliche Beobachtung. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sah er in der Nähe der Autobahn 9 zwei Männer, die mit einer Astschere auf einer Leiter standen, die an einem Telefonmast lehnte. Als die beiden Unbekannten den Mann erblickten, verschwanden sie rasch in den angrenzenden Wald.

Zunächst lag die Vermutung nahe, dass die Männer Äste abgeschnitten hätten. Bei einer genaueren Prüfung stellte sich jedoch heraus, dass die Unbekannten die Telefonleitung kappten und das Kabel entwendeten. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten die Kabeldiebe unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

