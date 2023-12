Kaffeehaus Gräfe eröffnet neue Filiale in Bürgel

Am Eröffnungstag in der neuen Filiale in Bürgel (von links): Thin Dihn, Sindy Gräfe, Mario Gräfe und Grit Löser.

Bürgel Warum man auf die Töpferstadt als Standort setzt, welche Herausforderungen es beim Ladenumbau gab und über welche Auszeichnung sich der Familienbetrieb jüngst freuen durfte.

„Heute früh um 6 Uhr ging es los“, sagt Mario Gräfe in der neuen Filiale in Bürgel. Im Eingangsbereich des Rewe-Marktes öffnete das Kaffeehaus Gräfe nun erstmals seine Türen. Lediglich einige letzte Feinheiten würden aktuell noch fehlen, sagt der Chef. „Aber der Laden steht“, verkündet er erfreut. Und das, obwohl Ladenumbau und Neueröffnung in der sowieso schon stressigen Weihnachtszeit gestemmt werden mussten.

Warum die Wahl auf den Standort Bürgel gefallen sei? „Wir fahren etwa dreimal täglich von Eisenberg in das große Café nach Jena“, sagt Gräfe. Da Bürgel auf dem Weg liegt, biete sich der Standort an. Zudem wurde am Samstag die Filiale in Schkölen geschlossen, welche durch eine andere ersetzt werden sollte.

Ansässig sei man in der Töpferstadt übrigens vor gut 20 Jahren schon einmal gewesen. Damals hatten jedoch viele Töpfergeschäfte nach und nach geschlossen. In diesem Zuge hatte man sich ebenfalls aus Bürgel zurückgezogen.

Ladenumbau in Bürgel: Augenmerk auf Holz gelegt

Begonnen habe man mit dem Umbau am Buß- und Bettag im November. Los sei es mit der Entkernung gegangen. „Der Fußboden, die Decke: Wir haben alles neu gemacht“, sagt Mario Gräfe. Ob es besondere Herausforderungen beim Ladenumbau gegeben habe? Mit den Handwerkern vor Ort habe alles bestens funktioniert.

Schwierigkeiten hatte man allerdings durch verzögerte Lieferzeiten. So würden derzeit zum Beispiel noch die richtigen Stühle und die Sitzbank fehlen. Zur Überbrückung habe man für die erste Zeit nach der Eröffnung deshalb zunächst Leihstühle organisiert.

Auch die gewünschten dunklen Deckenplatten seien kein leichtes Unterfangen gewesen und die Bildschirme an der Wand seien mit Verzögerung angekommen. Generell habe man bei der Gestaltung des Ladens übrigens ein besonderes Augenmerk auf Holz gelegt. „Wir hoffen, dass es von der Kundschaft gut angenommen wird“, meint Gräfe.

Zwei neue Stellen im Verkauf sind durch die Eröffnung der Filiale in Bürgel entstanden. So brauche man aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten in Bürgel mehr Personal, als es bislang am ehemaligen Standort in Schkölen der Fall gewesen sei. Herausfordernd sei es jedoch mittlerweile, Stellen überhaupt besetzen zu können. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr sowie samstags von 6 bis 16 Uhr. An Sonntagen bleibt der Laden geschlossen.

Kaffeehaus am Brühl in Eisenberg 1990 gegründet

Insgesamt verfügt das Kaffeehaus Gräfe über neun Filialen - neben dem Stammhaus und einer Filiale in Eisenberg befinden sich weitere Standorte in Tautenhain, Weißenborn, Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf, Bürgel, Jena und Crossen. Etwa 100 Mitarbeitende beschäftigt das Traditionsunternehmen aus Eisenberg.

Am 1. April 1990 wurde das Kaffeehaus am Brühl von Wilfried Gräfe gegründet. Eine Bäckerei habe es am Standort allerdings bereits seit 1896 gegeben, erklärt Mario Gräfe. Weitere Filialen sind vorerst nicht geplant. „Es ist alles Handwerk“, sagt Gräfe. So müsse auch die Produktion in der Backstufe abgesichert werden können. Da brauche man die entsprechende Kapazität.

Auszeichnung von Fachmagazin „Feinschmecker“ erhalten

Besonders freute man sich jüngst zudem über eine Auszeichnung vom Fachmagazin „Feinschmecker“. Alle drei Jahre werden darin die besten Bäckereien Deutschlands ausgelobt. Zudem werden persönliche Favoriten in den Bundesländern gekürt. Erst etwa zwei Wochen vorher habe man erfahren, dass man dabei sei, sagt Gräfe. „Wir haben uns sehr darüber gefreit“, meint er. Neben der Auszeichnung zu einem der besten Bäcker Deutschlands, wurde man auch zum Landessieger erkoren.