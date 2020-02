Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahle Fläche im Mühltal wird wieder aufgeforstet

Dietmar Jander und seine Frau Sylke kraxeln vorsichtig den Berg hinauf. „Immer aufpassen auf dem nassen Holz“, sagt er. Der Boden ist bedeckt von Holzspänen, Zweigen und ein paar Brombeerbüschen. Und Baumstümpfen. Denn im vergangenen Frühjahr mussten hier auf etwa zwei Hektar Fläche Fichten abgeholzt werden. Schuld war die Trockenheit des vergangenen Sommers gewesen. Zusammen mit dem Borkenkäfer hat das Wetter die Fichtenbeständen überall im Land dezimiert.

Der Borkenkäfer hatte auch hier viele Opfer gefordert. Inzwischen sind 400 neue Bäume gepflanzt worden - und weitere sollen hinzukommen. Einige der Setzlinge sind aber bereits beschädigt, weil Radfahrer die Pflanzen schlicht umgefahren haben sollen. Foto: Florian Girwert

„Wir waren zum Glück sehr früh dran mit der Diagnose“, sagt Jander. So habe man das Holz trotz bereits sinkender Preise noch verkaufen können. „Was jetzt auf den Markt kommt, ist eigentlich immer ein Minusgeschäft“, so der Tautenhainer. Die betroffene Fläche liegt oberhalb der Walkmühle im Eisenberger Mühltal. Rundherum arbeiten unter gut hörbarem Heulen die schweren Maschinen des Thüringenforst. „Die müssen jetzt draufzahlen“, sagt Jander. Zumal etliche der Fichten nur in Teilen zu verwerten sind, weil der Stamm gerade in Bodennähe faulig geworden ist. „Das ist aber nicht ungewöhnlich.“

Wildkirsche ins Eisenberger Mühltal

Natürlich habe man nach der Rodung der Fläche Beschwerden von verschiedenen Stellen erhalten, sagt Sylke Jander. Doch inzwischen sprießt frisches Grün. Wenn es auch noch nicht wirklich als Grün zu erkennen ist. 400 Wildkirschen-Setzlinge hat das Ehepaar eigenhändig eingepflanzt. Die sollen mit zunehmend trockenen Sommern zurechtkommen.

Sorgen bereiten den beiden die Buchen oberhalb des früheren Fichtenwaldes. „Man sieht es an der Verfärbung des Stammes“, sagt der Waldbesitzer, der seine Freizeit am liebsten inmitten der Bäume verbringt. Die Buche werde sterben, andere könnten folgen. „Gerade in den tieferen Bodenschichten ist es derzeit noch sehr trocken“, erläutert er.

Setzlingen macht Trockenheit in der Tiefe nichts aus

Den Setzlingen macht das zum Glück nicht viel aus. Wo die Wurzeln hinreichen, ist aktuell genügend Feuchtigkeit vorhanden, am Vorabend hat es noch ein wenig geregnet. Doch den Janders fällt etwas ins Auge. Einer der Jungbäume ist unsanft umgemäht worden. „Manche Mountainbiker donnern hier ohne Rücksicht einfach nach unten“, sagt Sylke Jander und schüttelt den Kopf. Dabei könne das sogar gefährlich für die Radfahrer sein, wenn einer an einer der Jungpflanzen hängenbleibt.

Wobei das Problem weniger dramatisch werden könnte, sobald die Bäume etwas gewachsen sind. Die Janders gehören zur Bürgerinitiative Pro Holzlandwald. „Und die Mitglieder werden uns dabei helfen, den Hang weiter zu bepflanzen.“ Die beiden wissen inzwischen, wie viel Kraft es kostet, zu zweit 400 Bäume zu pflanzen. „Löcher müssen dafür ja auch gegraben werden“, sagt Dietmar Jander. Und immer wieder hinauf und hinunter auf dem Hang, um die Pflanzen an die richtigen Stellen zu bringen.

Geschützt vor äsenden Tieren

Sie werden mit kleinen Holzpfählen gestützt und mit Folie vor äsenden Rehen geschützt. Die haben längst entdeckt, wie schön es auf dem Hang oberhalb der Walkmühle ist und hüpfen zu dritt im Morgengrauen am Rand der Lichtung umher.