Kahler Künstler zeigt Bilder aus der Heimat in Thalbürgel

Thalbürgel. In der Klosterkirche Thalbürgel wird eine neue Ausstellung am 16. Juli eröffnet.

Am Freitag, 16. Juli, um 18 Uhr wird in der Klosterkirche Thalbürgel die Gemäldeausstellung „Impressionen zwischen Romanik und Romantik“ von Eckard Weder aus Kahla eröffnet.

Gezeigt werden großformatige und teilweise plastische Acrylgemälde von Bauwerken und Landschaften in Thüringen. Darunter befinden sich auch kleinere Aquarelle mit Motiven von Kirchen im Saale-Holzland-Kreis.

Die Laudatio zur Ausstellungseröffnung hält Renate Christine Abicht aus Jena. Musikalisch umrahmt Manfred Röse mit der Trompete diese Vernissage.

Die Ausstellung wird vom 16. Juli bis zum 31. Oktober sonnabends und an den Sonn- und Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr zu sehen sein. Besichtigungstermine außerhalb der Öffnungszeit können außerdem im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Bürgel per Telefon (036692) 22210 oder per Mail an buergel.pfarramt@t-online.de vereinbart werden.