Kaléko-Abend in Bad Klosterlausnitz gut besucht

Bad Klosterlausnitz. Lyrikabend mit großem Zuspruch: Iris Kerstin Geisler las in Bad Klosterlausnitz aus Kalékos Gedichten

Ein Schlangenbiss sei ein Kinderkuss gegen den Blick alternder Hyänen auf junge Frauen. Die berühmte Stutenbissigkeit verarbeitete Dichterin Mascha Kaléko in einem Gedicht. Am Donnerstagabend hätte man in der Kur- und Gemeindebibliothek Bad Klosterlausnitz eine Stecknadel zur Erde fallen hören, obwohl der Raum mit gut 50 Gästen sehr gut besucht war. Iris Kerstin Geisler (links) las dort aus Kalékos Gedichten. Bei deren Auswahl hatte sie sich an den wichtigsten Lebensstationen der 1975 verstorbenen Dichterin orientiert. Leider hatte sich der angekündigte Musiker kurzfristig krank gemeldet, doch Geisler vermochte die Enttäuschung mit emotionaler Erzählweise und angenehmem Timbre auszugleichen. Das Repertoire erstreckte sich vom „ersten fröhlichen Flirt“ Kalékos in Berlin über ihr Wirken in den USA bis zum schöpferischen Ende in Israel.