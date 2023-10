Kampfkunst im Blauen Bock: Erste Mieter im Hermsdorfer Campus Cube eingezogen

Hermsdorf. Neben Kampfkunst ist die Thüringer Verwaltungsschule nun Mieter im Cube. Azubis aus weiten Teilen des Freistaats kommen jetzt nach Hermsdorf.

Mit Kampfkunstlehrer Marcel Höfert und der Thüringer Verwaltungsschule sind die ersten Mieter im Erdgeschoss Anfang Oktober in den Campus Cube in Hermsdorf eingezogen. „Wir suchten händeringend größere Trainingsräume. Im Campus Cube sind wir fündig geworden und können nun endlich allen Kursteilnehmern gerecht werden“, sagt Höfert, der große Räume mit separatem Zugang gemietet hat.

Die Verwaltungsschule empfängt seit diesem Mittwoch ihre Auszubildenden, die aus den Regionen Jena, Weimar, Gera und Altenburg kommen. Oliver Karls, der stellvertretende Schuldirektor, blickt optimistisch in die Zukunft. „Dass wir die Möglichkeit haben, in den modernen Räumen zu unterrichten, ist ein Gewinn für alle“, sagt er. Bis Ende des Jahres werden noch eine Zahnarztpraxis sowie das Welcome Center des Tridelta Campus Hermsdorf im Erdgeschoss einziehen.

Hoher historischer Wert

Das Gewerbeobjekt im Zentrum Hermsdorfs ist vielen Ortsansässigen noch unter dem Namen „Blauer Bock“ bekannt. Es beherbergte bis zur Wende die Kombinatszentrale der Keramischen Werke Hermsdorf. 2018 zog der bis dato letzte Mieter aus dem DDR-Bau aus, denn vor allem in Sachen Brandschutz entsprach er nicht den geltenden Anforderungen.

Da eine Sanierung als unrentabel galt, schien der Abriss bereits beschlossene Sache. Doch Knuth Baumgärtel, Geschäftsführer des Unternehmens Hermsdorfer Micro-Hybrid Electronic, sah einen historischen Wert in der Immobilie, und seit ihrem Erwerb 2019 wird das Gebäude bautechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Baumgärtels Firma wird im obersten Geschoss mit Verwaltung, Vertrieb, Finanzen und Entwicklung ihren Hauptsitz einrichten.

Im ersten Obergeschoss stehen auf 2000 Quadratmetern weitere Gewerbeflächen zur Verfügung. „Ob Büroräume, Fitnessbereich oder gastronomische Anbieter: Die Flächen geben Unternehmern viele Möglichkeiten sich einzurichten“, so Maik König vom Unternehmen MEMH Immobilienverwaltung, in deren Besitz das Gebäude ist. In den kommenden Wochen sollen die Grünflächen sowie Parkplätze ansprechend gestaltet werden.