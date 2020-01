Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kantor der Frauenkirche in Hermsdorf

Am Sonntag, 5. Januar, um 19 Uhr wird Matthias Grünert zu Gast in der Neuapostolischen Kirche in Hermsdorf sein. Freuen dürfen sich Besucher auf einen Frauenkirchenkantor, der dem Publikum seine eigene Spielfreude darbieten will.

Neuland betritt der Frauenkirchenkantor in der Holzlandstadt, wenn er auf ein elektronisches Instrument mit gleich zwei Orgeldispositionen trifft. Eines ist Aristide Cavaillé-Coll, dem berühmten französischen Orgelbauer nachempfunden, die andere Arp Schnitgers Instrument in Zwolle. Gespannt sein darf man, für welche der Klangfarben sich Matthias Grünert entscheiden wird.

Neuapostolische Kirche Hermsdorf, Oststraße 3, Sonntag, 5. Januar, 19 Uhr