Karfreitags-Andacht in Eisenberg fällt aus

Eisenberg. Gastmusiker in Quarantäne. Eisenberger Kantor verschiebt kein 2. Mal

Die alljährliche musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag in der Schlosskirche muss leider ausfallen. „Die eingeladenen Gastmusiker sind in Quarantäne, eine Ersatzveranstaltung ist nicht geplant“, teilt Kantor Philipp Popp mit. Das Konzert war bereits für Karfreitag 2020 angekündigt und wurde mit dem bewährten gottesdienstlichen Rahmen auf dieses Jahr verschoben. Eine nochmalige Verschiebung ins Jahr 2022 sei nicht vorgesehen.

Aktuelle Informationen auf der Internetseite www.kirchenmusik-eisenberg.de