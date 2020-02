Karin Roth kommt ins Klubhaus nach Crossen

Viele Jahre stand Karin Roth mit ihrem Vater, dem Komponisten und Volksmusiker Herbert Roth, auf der Bühne, sang mit ihm zusammen unter anderem das Rennsteig-Lied. Die inoffizielle Hymne Thüringens feiert im kommenden Jahr 70. Geburtstag, Sängerin Karin Roth begeht bereits 2020 ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Musikalische Grüße vom Rennsteig

Im April ist die Volksmusikerin im Klubhaus von Crossen zu Gast. „Das ist ein richtiger Höhepunkt im Kalender“, freut sich Leiterin Carla Meißgeier. Karin Roth kennt das Klubhaus bereits, sie sang auf einer privaten Feier als Geburtstagsüberraschung. Es scheint ihr gefallen zu haben, denn die Künstlerin selbst meldete sich bei Carla Meißgeier und bald war der Auftritt abgemacht. Am 17. April lädt die 69-Jährige zu einem musikalischen Nachmittag unter dem Motto „Grüße vom Rennsteig“ nach Crossen ein. Im Anschluss an ihr Konzert sei auch noch eine Autogrammstunde geplant, außerdem könne getanzt werden.

Am 20. März ist Kabarettistin Tatjana Meissner im Klubhaus Crossen zu erleben. Foto: Agentur

Frauentagsparty ist schon ausverkauft

„Die pure Hormonie“ verspricht Tatjana Meissner, die am 20. März im Klubhaus gastiert. Das Programm der Kabarettistin, die aus Tangermünde stammt und heute in Potsdam lebt, basiert auf ihrem gleichnamigen Familien-Roman. Es handelt vom Freud und Leid einer Best Agerin, laut Verlag „frech, ehrlich und zum Brüllen komisch.“ „Im März gibt es auch endlich wieder einen Bartanz“, freut sich Carla Meißgeier, organisiert vom Kulturverein Crossen. Für die Musik sorgt die regionale Band „Contrust“. Ebenfalls sehr beliebt beim Publikum – und in diesem Jahr bereits ausverkauft – ist die Frauentagsparty am 8. März, wie bewährt mit Tanz, Leckereien und einigen Überraschungen für die holde Weiblichkeit.

Zum Kulturdienstag grenzenlos kreativ

Abwechslung verspricht in diesem Jahr wieder die Reihe „Kulturdienstag“ im Klubhaus. Bettina Matz stellt zum Beispiel am 18. Februar die Huna-Philosophie vor, die ihre Wurzeln in Hawaii hat und frei übersetzt als „Heilung durch Zuhören“ beschrieben wird. „Das ist zunächst als Einführung geplant, bei Interesse könnte vielleicht ein Workshop daraus werden“, so die Klubhaus-Leiterin. Am 24. März ist bereits das dritte Mal Daniela Siebert zum Kulturdienstag zu Gast. Die Mitarbeiterin der Stadtbibliothek in Eisenberg zeigt wieder, wie aus ausgedienten Büchern dank einer ausgeklügelten Falttechnik richtige Kunstwerke werden können. Elena Köhler vom Kunstverein in Eisenberg stellt am 28. April das „Fluid Painting“ im Klubhaus vor. Dabei entstehen durch das geschickte Gießen von Acrylfarbe einzigartige Bilder.

Geraer Kabarett gestaltet Gundermann-Abend

Im Sommer macht das Klubhaus eine Veranstaltungspause, es lohnt aber schon ein Blick auf das vierte Quartal. Die Musiker vom Kabarett Wirsing aus Gera sind begeisterte Anhänger des Liedermachers Gerhard Gundermann. Im Oktober zeigen sie in Crossen einen „Gundermann-Abend a là Wirsing“, mit ausgesuchten Liedern, die sie mit Herz und Leidenschaft singen, heißt es. Der Kulturverein lädt im November zur dritten Rock ’n’ Roll-Nacht ins Klubhaus ein und im Dezember führt das Musiktheater „MU-TH“ aus Zeitz den „Nussknacker“ für große und kleine Zuschauer auf.

„Bei den Vermietungen konnte im vergangenen Jahr ein Zuwachs verzeichnet werden“, sagt Carla Meißgeier. Aktuell gebe es vor allem über die Sommermonate aber noch freie Termine für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern oder andere Festivitäten.

Blick auf den Kalender im Klubhaus

28. Februar: Multivisionsshow „Indonesien“ von und mit Ralf Schwan (19.30 Uhr)

8. März: Frauentagsparty (16 Uhr, ausverkauft)

14. März: Kinderkleiderbasar (ab 9 Uhr)

20. März: Kabarett „Die pure Hormonie“ mit Tatjana Meissner (19.30 Uhr)

28. März: Bartanz mit „Contrust“ (19.30 Uhr)

17. April: Musikalische Grüße vom Rennsteig mit Karin Roth (15 Uhr)

2. Mai: Trödelmarkt (ab 9 Uhr)

11. Juli: Portugiesischer Abend

17. Oktober: Gundermann-Abend mit dem Kabarett Wirsing

11. Dezember: Weihnachtskonzert mit den Ural-Kosaken

19. Dezember: Musiktheater MU-TH zeigt den „Nussknacker“

regelmäßige Angebote: Tanz- und Zumbakurse jeden Donnerstag, Line-Dance-Gruppe (trainiert jeden 1., 2. und 3. Dienstag), Theatergruppe „Elsterkiesel“ (probt aller 2 Wochen donnerstags), Frühstück für jedermann (3. Dienstag im Monat), Mal- und Töpferkurse, saisonales Basteln, Geburtstagsfeiern und mehr für Senioren

weitere Informationen und Kartenvorverkauf unter Telefon 036693/248727, E-Mail an info@klubhaus-crossen.de, Webseite: www.klubhaus-crossen.de