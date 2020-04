Hermsdorf . In Hermsdorf haben Diebe die Katalysatoren aus 14 Autos ausgebaut. Der Schaden geht in die Tausende.

Katalysatoren aus 14 Autos in Hermsdorf ausgebaut

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag bei einem Autohandel in Hermsdorf aus insgesamt 14 Autos die Katalysatoren ausgebaut. Der Autohandel befindet sich am Globus-Markt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, seien die Diebe über den Maschendrahtzaun auf das Grundstück gelangt.

Anschließend müssen sie die Fahrzeuge mit einem Wagenheber auf der Fahrerseite aufgebockt haben. Der Schaden liege bei über 10.000 Euro.