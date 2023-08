Katrin Göring-Eckard will in Stadtroda Bus fahren

Stadtroda. Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages will in Stadtroda Atmosphäre schnuppern

Der Bürgerbus von Stadtroda begeisterte kürzlich Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele, nun will Katrin Göring-Eckard als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages eine Runde mit dem Bus fahren, um Atmosphäre zu schnuppern. Für die Mittagszeit des 25. August hat sie ihren Besuch in Stadtroda angekündigt. Die Politikerin möchte die Gelegenheit nutzen, das zurzeit achtköpfige Team des Bürgerbusses kennenzulernen.

Das Projekt feiert in diesem Jahr sein neunjähriges Bestehen, seit fünf Jahren ist der Bus als E-Variante in Stadtroda und der Region unterwegs. Die Idee stammte aus dem hessischen Weimar an der Lahn. Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) und der damalige Chef des Seniorenbeirats, Wolfgang Main, hatten für Stadtroda um einen Bürgerbus gekämpft.