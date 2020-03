Katrin König aus Eisenberg stellt in Jena aus

Eisenberg/Jena. Katrin König aus Eisenberg stellt ab 16. März in der Galerie des Instituts für Biochemie in Jena aus. Sie zeigt dort Kartondruck-Arbeiten.

Künstlerin Katrin König aus Eisenberg zeigt ab 16. März in der „Ganz kleinen Galerie“ im Institut für Biochemie in Jena Kartondruck-Arbeiten unter dem Titel „strada facendo“.

Katrin König, 1968 in Eisenberg geboren, hat zunächst eine Ausbildung zur Keramikmalerin und Dekoriererin absolviert und im Beruf gearbeitet, bevor sie ab 1996 ein Studium an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein aufnahm und im Jahr 2004 mit Auszeichnung abschloss. Seither hat Katrin König zahlreiche Stipendien und Preise erhalten, war bereits drei Mal auf der ArtThür und anderen Kunstmessen präsent. Seit 2006 werden ihre oft großformatigen Druckgrafiken auch in Einzelausstellungen gezeigt, im vergangenen Jahr unter anderem in Luxemburg.

Für diese Ausstellung extra neue Arbeiten geschaffen

„Die Ausstellung der Arbeiten von Katrin König birgt eine ganze Menge von Herausforderungen in sich“, schreibt Bernd Wiederanders in der Ausstellungsankündigung. Wiederanders ist der ehemalige Direktor des Instituts für Biochemie und organisiert in der „Ganz kleinen Galerie“ das ganze Jahr über Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst. Katrin König habe vorab alle Wände und Flächen der Galerie fotografiert und vermessen, um ihre Arbeiten den Gegebenheiten des Ausstellungsraums anzupassen, denn sie hat für diese Ausstellung extra neue Arbeiten geschaffen.

Ab 27. März beteiligt sich die Eisenbergerin auch am ersten Druckkunst-Festival in Sinzig (Rheinland-Pfalz), das anlässlich des zweiten Jahrestages der Ernennung der traditionellen Druckkunst zum Immateriellen Kulturerbe der Unesco stattfindet. Sie gehört zu 52 nationalen und internationalen Künstlern, die zu den Themenbereichen „Print over Beethoven“ und „Kunst wie gedruckt“ Arbeiten anfertigen.

Vernissage am Montag, 16. März, ab 17 Uhr im Foyer und in Seminarräume des Instituts für Biochemie, Nonnenplan 2, Jena