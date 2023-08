Katzenfutter fürs Tierheim statt Geburtstagsgeschenke

Familie Labsch kam mit einem Kofferraum voller Spenden beim, Tierheim an. Hein und Regina Labsch (hinten) und Tierpflegerin Kristin Neumann (links) und stellvertretende Tierheimleitung Susanne Conradt

Eisenberg. Die Gäste sammelten Geld, damit Familie Labsch für Kitten einkaufen gehen konnte

„Blumen verwelken doch sowieso“, sagt Heinz Labsch, der gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und auf Geschenke für sich verzichtete. Statt Pralinen, Blumen oder anderen Geschenken für das Geburtstagskind sammelte Familie Labsch während der Feier von den Gästen Spenden für das Tierheim. „Für die Tiere wird viel zu wenig getan. Daher war es uns ein Anliegen für die Tierheimkatzen zu sammeln“, sagt Regina Labsch. Sie selbst hatte schon immer ein Herz für Tiere und kümmert sich auch daheim um zwei Katzen und zwei Hunde. Mit dem gesammelten Geld gingen die beiden los, um dem Eisenberger Tierheim unter die Arme zu greifen. Nachdem sie einen Laden leer gekauft hatten, fuhren sie sogar nach Gera für Nachschub.

Kleine Kätzchen haben großen Hunger

Das Tierheim kann die Spenden gut gebrauchen. Die Futterkammer leert sich stetig, denn es sind wieder viele Kitten da. An die zwanzig Kitten konnten bereits in gute Hände vermittelt werden. Trotzdem sind nach wie vor wieder viele junge Katzen im Tierheim. „Aktuell sind es wieder zwei neue Würfe, die bei uns untergekommen sind“, sagt die Tierpflegerin Kristin Neumann. Und die haben Hunger. Familie Labsch hat palettenweise spezielles Kittenfutter für die Jüngsten im Auto dabei, als sie ihre Einkäufe am Mittwochvormittag beim Tierheim vorbei brachten.

Neben dem Kittenfutter besorgten Regina und Hans Labsch noch einige Säcke Einstreu für die Katzenklos, neue Halsbänder für die Tierheimhunde und Leberwurst extra für Hund und Katze. Die Tierheimmitarbeiter freuten sich sehr über die Spende, die zur rechten Zeit kam. Die Tierheimmitarbeiter schätzen, dass das Kittenfutter für ungefähr zwei weitere Wochen reicht.