Kay Dörfel aus Eisenberg live in Thüringer Musiknacht

Erfurt/Eisenberg. Eisenberger Musiker und Entertainer mit eigenen Songs aus der Corona-Zeit im Radio.

Nächtliche Radiohörer können den Eisenberger Musiker und Entertainer Kay Dörfel in der langen Thüringer Musiknacht im MDR-Radio erleben. In der Nacht vom 19. zum 20. Februar werden die Künstler, für die die Corona-Zeit eine besondere Herausforderung ist, im Fokus stehen und den Hörern ihre Musik präsentieren. Von 23 bis 6 Uhr laufen in dieser Radionacht bei MDR Thüringen nur Songs, deren Interpreten, Komponisten oder Texter aus Thüringen stammen. Kay Dörfel wird in der Zeit von 2 bis 3 Uhr in der Sendung mit den Moderatoren Christiane Weber und Werner Lengenfelder live im Studio zu Gast sein. Die Sendung soll nach der Ausstrahlung zum Nachhören auf www.mdr.de/mdr-thueringen bereitgestellt werden.