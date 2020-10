„Ich habe keine gute Nachrichten für die ältere Person aus Rausdorf“, sagte Erich Engel von der JES Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Eisenberg.

„Ihr Bus, der bisher am Donnerstag um 9 Uhr von Rausdorf nach Stadtroda fuhr, ist mit der Umstellung des Fahrplanes zum 31. August gestrichen worden“, sagte Engel.

Eine 80-jährige Seniorin, die bisher am Donnerstagmorgen an der Bushaltestelle in Rausdorf einstieg, um ihre Einkäufe und Arzttermine in Stadtroda zu erledigen, muss künftig den Schulbus nutzen, der schon um 6.51 Uhr ab Rausdorf startet – und nur an Schultagen. Die Seniorin wäre dann laut Fahrplan um 7.16 Uhr am Haltepunkt Goetheweg in Stadtroda.

„Wir kontrollieren über einen längeren Zeitraum die Fahrgastzahlen. Wir haben am Einstieg Zählgeräte. Diese Linie von Rausdorf nach Stadtroda war sehr schlecht frequentiert worden. Weniger als zwei Fahrgäste haben im Schnitt diese Strecke genutzt. Da mussten wir reagieren“, sagte Engel.

„Müssen Wirtschaftlichkeit beachten“

Seit dem Fahrplanwechsel am 31. August wird die Haltestelle in Rausdorf von den JES-Bussen zu der gewohnten Uhrzeit am Donnerstag nicht mehr angefahren. Der nächste Bus fährt erst um 12.11 Uhr in Richtung Stadtroda.

Der Seniorin werden die Antworten nicht gefallen. „Am ersten Donnerstag nach der Umstellung des Fahrplanes hatte ich nicht schlecht gestaunt, als der Bus plötzlich nicht kam. Zum Glück hatte mich dann der Nachbar mitgenommen“, sagte sie.

Die späte Abfahrtszeit um 12.11 Uhr nützt ihr für ihren „Behörden-Tag“ wenig. „Wie will ich dann künftig meine Arzttermine schaffen? Ich kann ja nicht ständig die Nachbarn fragen, ob sie mich nach Stadtroda mitnehmen“, sagte sie

Erich Engel konnte die Verärgerung der Kundin verstehen. „Natürlich ist das ein Dilemma für die Frau. Sie war gewohnt, am Donnerstagmorgen in den Bus einzusteigen. Und jetzt fährt er nicht mehr. Wir bitten um Verständnis, da wir auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit beachten müssen.“

Für die Orte Kleinbockedra und Großbockedra, die auch zur Linie 475 gehören, wurde im Dialog mit dem Busunternehmen Schröder eine Ersatzlösung gefunden. Die beiden Orte werden von den Schröder-Bussen dienstags und donnerstags gegen 9 Uhr auf der Linie 419 (Kahla nach Stadtroda) mit angefahren.

Die weitere Streckenführung des Schröder-Busses geht aber über Obergneus (8.44 Uhr), Untergneus (8.46 Uhr), Geisenhain (8.50 Uhr), Tröbnitz (8.52 Uhr) bis nach Stadtroda, Goetheweg (9.00 Uhr) – und nicht über Rausdorf.

Ob bei der nächsten Umstellung des Fahrplanes diese Donnerstag-Zeit mit Halt in Rausdorf von JES wieder bedient wird, bezweifelte Engel. „Ich mache der Frau da nur sehr wenig Hoffnung.“

Mit dem Argument der geringen Fahrgastzahlen hatte die Frau aus Rausdorf gerechnet. „Es ist trotzdem schade. Mir fällt das Laufen sowieso schon schwer. Und jetzt muss ich auch mit dieser Neuerung klarkommen. Ich verstehe das alles nicht. Es fahren doch so viele andere Busse hier vorbei, die auch fast leer sind“, sagt die 80-jährige Senioren.