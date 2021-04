Den für den 1. Mai angekündigten Kinderkleiderbasar in Crossen hat das Organisationsteam wegen der anhaltend hohen Corona-Inzidenz im Saale-Holzland jetzt abgesagt.

Kein Kinderkleiderbasar in Crossen

Crossen. Das Organisatorenteam sagt dem Termin am 1. Mai wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen ab.

Den Kinderkleiderbasar am 1. Mai im Klubhaus Crossen haben die Organisatorinnen am Mittwochnachmittag abgesagt. Als Grund führen sie die anhaltend hohe Inzidenzzahl bei den Corona-Infektionen im Saale-Holzland an.

Den ursprünglich für März angedachten Kinderkleiderbasar hatten die Organisatorinnen bereits vorsorglich auf den 1. Mai verschoben – in der Hoffnung, dass er unter Pandemiebedingungen möglich sein wird. Im Vorjahr waren zwei Basare im Klubhaus Crossen unter strengen Hygienebedingungen problemlos durchgeführt worden mit einer Vielzahl von Besuchern weit über den Kreis hinaus. Einen Ausweichtermin für den jetzt abgesagten Kinderkleiderbasar haben die Organisatorinnen nicht.