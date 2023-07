Die Strecke der Oldtimer-Ausfahrt war knapp 90 Kilometer lang. In Hermsdorf konnten die Autos davor und danach angeschaut werden.

Kein „Liegen-Bleiber“ und ein glücklicher Heron Herold in Hermsdorf

Hermsdorf. 41. Oldtimer-Ausfahrt des MC Holzland Hermsdorf mit 115 historischen Fahrzeugen.

Die Hermsdorfer können Oldtimer-Ausfahrten. Das wurde am ersten Juli-Sonntag des Jahres wieder einmal deutlich. Zum 41. Mal war der Motorsportclub (MC) „Holzland“ Hermsdorfer Kreuz der Ausrichter der Internationalen Oldtimer-Ausfahrt durch das Thüringer Holzland.

Und auch diesmal heimsten die Organisatoren von den Teilnehmern und den Besuchern nur Lob ein. Und auch der Pechvogel-Pokal, ein defekter Kolben, der als Pokal umgestaltet wurde, blieb in Hermsdorf und kann frühestens im nächsten Jahr wieder vergeben werden. Denn: Auch bei der 41. Auflage gab es unterwegs keinen einzigen „Liegen-Bleiber“ unter den 115 historischen Fahrzeugen.

Dass die anvisierte Zahl von 120 nicht erreicht wurde, störte niemanden. „Die fünf, die am Ende fehlten, hatten bereits im Vorfeld ihr Nenngeld überwiesen. Warum sie am Ende nicht am Start erschienen, ist uns nicht bekannt. Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken. Wir hatten heute ein imposantes Starterfeld“, sagte Robert Schütze vom MC „Holzland“.

Zu den glücklichsten Menschen gehörte sicher Heron Herold aus Hermsdorf. Er wurde bei der Siegerehrung mit seinen 86 Jahren als ältester Fahrer ausgezeichnet. „Heron hatte uns schon lange gebeten, doch bitte diese Rubrik einzuführen“, sagte Schütze. In diesem Jahr erfüllten die Motorsportler Herolds Wunsch. Und der Routinier, der mit seinem zweisitzigen Motorroller vom Typ „Pitty“ die knapp 90 Kilometer lange Strecke absolvierte, sagte nach der Ehrung. „Jetzt habe endlich meinen Pokal. Im nächsten Jahr bin ich nur noch Zuschauer. Das war heute definitiv mein letzter Start hier in Hermsdorf.“

Der Name Herold fiel ein weiteres Mal bei der Ehrung am Sonntag Nachmittag: Marcus Herold erlaubte sich unterwegs die wenigsten Fehler bei den Prüfungen und wurde als bester Motorrad-Fahrer in seiner Klasse und aller zweirädrigen Starter prämiert. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren bekamen die Zuschauer die Fahrzeuge im Startbereich deutlich länger zu sehen.

„Wir hatten diesmal gleich zu Beginn eine Doppelprüfung eingebaut. Dadurch war die Verweildauer der Fahrzeuge viel länger. Ich habe nur positive Stimmen gehört von den Zuschauern“, sagte Robert Schütze.

Die 42. Oldtimer-Ausfahrt im kommenden Jahr ist ebenfalls terminiert. Sie findet 2024 erst am 11. August statt. Für den neuen Termin gibt es einen Grund: die frühen Sommerferien, die schon am 20. Juni beginnen und am 31. Juli enden.

„Wir sind auf unsere Helfer angewiesen. Im Juli würden wir nicht alle Helfer zusammen bekommen. Deshalb sind wir auf den 11. August ausgewichen. Es ist das erste Wochenende nach dem Schulstart“, sagte Schütze. In der vier Jahrzehnte langen Geschichte der Oldtimer-Ausfahrt gab es laut Schütze noch nie einen solch späten Termin.