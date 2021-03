Kein linkes Geschäft

Dass Gemeinderäte ihrer Kommunalverwaltung und ihrem Bürgermeister auf die Finger schauen, ist nicht nur völlig in Ordnung. Es ist sogar ihre Pflicht, die in so mancher Gemeinde viel zu selten ernst genommen wird. In Crossen hingegen ufert der Kontrollwahn zuweilen aus. So sehr, dass das Vorankommen in der Sache in Gefahr gerät.

Selbst Außenstehende berührt es peinlich, dass jetzt sogar im Thüringer Landtag aufgeklärt werden muss, auf welchem Weg Crossen zu gut einer halben Million Euro vom Land gekommen ist. Grundsätzlich ist die Anfrage, die der auch im Crossener Gemeinderat sitzende Landtagsabgeordnete der AfD, Jörg Henke, an die Landesregierung gestellt hat, zulässig. Doch schwang im Kontext der Nachfrage durchaus die Unterstellung mit, dass es sich bei der Summe um ein linkes Geschäft unter linken Parteifreunden handeln könnte.

Doch das ist es, wie sich mit der Antwort aus dem Infrastrukturministerium herausstellt, mitnichten. Crossen kann von Glück reden, dass es aus dem Städtebau-Sonderprogramm ein großes Stück vom verfügbaren Förderkuchen hingestellt bekommt. Davon zehren kann die Gemeinde aber erst, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Das heißt: Bis der Gemeinderat einen Beschluss zu einem Förderantrag gefasst hat, bis dieser gestellt ist und bis das Land den Antrag bewilligt. Es gibt also jetzt viel Sacharbeit zu tun für Crossens Gemeinderäte.