Kein öffentlicher Fernsehdreh in Tautenhain

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein öffentlicher Fernsehdreh in Tautenhain

Die für Sonntag und Montag geplanten Fernsehaufzeichnungen mit der Eisenberger Veranstaltungsagentur Stimmungszeit sind abgesagt. Agenturchef und Sänger Kay Dörfel verweist auf den Appell des Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow, das öffentliche Leben und die sozialen Kontakte deutlich zu reduzieren. Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen sind inzwischen landesweit verboten.

„Bis zuletzt haben wir vor gehabt die geplanten und bis ins letzte Detail vorbereiteten Sendungen am Sonntag und kommenden Montag in der „Kanone“ zu Tautenhain stattfinden zu lassen, jedoch zwingt uns die aktuelle Entwicklung rund um das Corona-Virus, verbunden mit den Ängsten unserer Kollegen und Gäste, das Wohl jedes Beteiligten in den Vordergrund zu stellen“, sagt Dörfel.

„Auch wenn die Aufzeichnungen im kleinen Rahmen stattfinden, bewegen wir uns im Grenzbereich der vor wenigen Stunden bekannt gewordenen Vorgaben unserer Thüringer Landesregierung von 50 Personen“, erklärt er dazu. Es tue ihm sehr leid für jeden einzelnen Gast, „aber das Gemeinwohl ist in dieser, für alle überaus ernsten Situation, über die Sache unserer Sendung zu stellen.“ In den nächsten Wochen solle über die neuen Aufzeichnungstermine beraten werden, die Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.