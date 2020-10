Kein Parkinson-Tag für Betroffene in diesem Jahr in Stadtroda

Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen in diesem Jahr die Neurologie-Veranstaltungen am Asklepios-Fachklinikum Stadtroda. „Der MS-Tag, die Parkinson-Tage und das Schmerzsymposium sowie die Informationsveranstaltung für Parkinson-Jungerkrankte und die Weihnachtsfeier für Parkinson-Patienten können leider nicht stattfinden. Wir tragen die Verantwortung für die potenziell Teilnehmenden und möchten das Risiko möglicher Ansteckungen mit dem Corona-Virus nicht eingehen“, sagt Dr. David Weise, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin.

Am Fachklinikum ist es eine Tradition, insbesondere den Patienten Themen rund um Morbus Parkinson vorzustellen, sowie Ursachen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu erklären. „Die Parkinsontage bieten Betroffenen und Angehörigen die Möglichkeit, sich kompakt zu informieren, miteinander in Austausch zu treten und einen Einblick in die Angebote des Klinikums zu erhalten“, unterstreicht der Chefarzt.

Auch kein Schmerzsymposium

Daher sei es sehr schade, dass diese, ebenso wie der MS-Tag in diesem Jahr nicht stattfinden können. Die Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Entzündungsherde in Gehirn und Rückenmark zerstören dabei die Markscheiden, die Umhüllungen der Nervenfasern und die Nervenfasern selbst. Die im Nerv weitergeleiteten Informationen kommen dadurch langsamer oder gar nicht am Zielort an. Die Folge: Lähmungen, Sehstörungen oder Gefühlsverluste. Für die Betroffenen macht sich die Erkrankung verschieden bemerkbar, abhängig davon, welche Teile des Gehirns oder Rückenmarks entzündet sind.

Beim MS-Tag erhalten Patienten und deren Angehörige traditionell Informationen zu aktuellen Präparaten und deren Zulassung sowie zu neuesten Entwicklungen in der Therapie, zu Ursachen, Diagnosekriterien und Begleiterkrankungen. „Der gut informierte Patient ist vielfach auch der besser behandelte Patient“, sagt Weise. Insofern sei der MS-Tag ein wichtiges Datum, sowohl für Information als auch für den Austausch der Betroffenen untereinander. „Wir möchten den Patienten das Gefühl geben, mit ihrem Schicksal nicht allein zu sein. Deswegen hoffen wir, dass Veranstaltungen wie der MS-Tag, die Parkinsontage oder die Informationsveranstaltung für Parkinson-Jungerkrankte im nächsten Jahr wieder stattfinden können.“

Leider ebenso entfallen muss die Weihnachtsfeier für Parkinson-Erkrankte, bei der normalerweise Besinnlichkeit, aber auch Unterhaltung im Vordergrund stehen.

Auch ein Schmerzsymposium wird es 2020 nicht geben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal aus der Region steht der Austausch über die Behandlungsmöglichkeiten von akuten und chronischen Schmerzsymptomen. Im Vordergrund steht ein interdisziplinärer Behandlungsansatz. „In Stadtroda haben wir durch die Kombination aus Neurologie und Psychosomatik, sowie durch die anästhesiologische Kompetenz beste Voraussetzungen zur Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen“, sagt Weise. „Im Zusammenhang mit Covid-19 hoffen wir auf ein möglichst niedriges Infektionsgeschehen. Es wäre schön, wenn zumindest der Demenztag im Januar 2021 stattfinden könnte“, unterstreicht Dr. Weise.

MS- oder Parkinsonpatienten können sich mit Fragen und Problemen an die neurologische Fachambulanz wenden, Telefon 036428-561377.