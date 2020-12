Kein Silvester im Saale-Holzland ohne Karpfen blau

Klengel. Geduld ist gefragt an diesen Vormittagsstunden vor dem Fischgeschäft von Ute und Helmut Kötzsch in Klengel. In einer langen Reihe warten vorwiegend Ältere mit großen Plasteeimern oder –behältern in den Händen darauf, endlich Einlass in den Laden zu erhalten. Coronabedingt darf nur ein Kunde das Geschäft betreten.

Drinnen herrscht trotzdem Hochbetrieb. Während Sohn Stephan Kötzsch bis zu zehn Kilogramm schwere Karpfen mit einem Kescher aus den großen Wasserbecken fischt, kümmern sich Helmut Kötzsch um die Schlachtung und seine Frau Ute um das Wiegen und die Bezahlung. „Karpfen blau“ gehört auch Silvester 2020 nach wie vor bei vielen Familien im Saale-Holzland und darüber hinaus traditionell auf den Mittagstisch.

Bezog Kötzsch, der kurz nach der Wende sein Fischgeschäft eröffnete, die prachtvollen Karpfen aus der Lausitz und später, weil dort die Zucht von großen Karpfen wegen des Klimawandels immer schwerer wurde aus Franken, so schwimmen diesmal überwiegend Thüringer Fische in den Becken. „Wir haben Lieferungen aus Knau, aus dem Raum Nordhausen sowie aus Moritzburg erhalten“, sagt Stephan Kötzsch, während er einen knapp einen halben Meter langen und 18 Pfund schweren Spiegelkarpfen aus dem Wasser holt.

Groß und schwer müssen sie sein, die Karpfen, die hierzulande auf den Mittagstisch kommen. Das die Ostthüringer beim Karpfen auf Größe setzen, hat Gründe. „Je älter die Fische sind, umso fester ist das Fleisch“, erklärt Fischhändler Kötzsch. Darüber hinaus finde man die sogenannten Y-Gräten bei den großen Fischen besser. „Ein Grätenschneider, wie er in Bayern üblich ist, findet man hier nicht, weil man dann keinen Karpfen blau aus dem Fisch zubereiten kann.“

Edith Meinke aus Eisenberg setzt zwar seit Jahrzehnten auf die Tradition des Silvesterkarpfens, Blau serviert mag sie ihn aber nicht. „Bei uns gibt es den Karpfen immer gebraten und mit Kartoffeln dazu“, sagt sie. Weil sie ohnehin mehr die Filets mag, reicht ihr auch ein kleiner Vierpfünder.

Schätzungsweise rund eine Tonne Fisch werden die Kötzschs wieder über Weihnachten und Silvester an ihre überaus treue Kundschaft verkaufen. „Wir kommen wieder auf das Niveau des Vorjahres“, lautet die Einschätzung von Ute Kötzsch. Silvester hat der Fischladen in Klengel von 9 bis 11 Uhr noch einmal geöffnet. Neben Geld zum Bezahlen sollte man wie schon während der anderen Tage vor allem eines mitbringen: Jede Menge Geduld beim Anstehen in der Schlange.