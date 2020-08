Kein Veto gegen Ausbau von Asbestdeponie in Caaschwitz

Die Asbestdeponie in Caaschwitz soll in den Gemarkungen der Gemeinde im Landkreis Greiz sowie in Seifartsdorf als Ortsteil der Gemeinde Silbitz im Saale-Holzland-Kreis erweitert werden. Nach einem Antrag des Caaschwitzer Asbestdeponie-Unternehmens ASD auf Planfeststellung an das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz lagen die Planunterlagen bis Ende Juli öffentlichen aus. Die Nachbargemeinden von Caaschwitz im Saale-Holzland-Kreis haben dazu ihre Stellungnahmen abgegeben. Ein Veto gegen die Ausbaupläne der Deponie gibt es nicht aus Hartmannsdorf, Silbitz und Rauda. In Rauda stellte der Gemeinderat vor einem entsprechenden Beschluss eine geringe Betroffenheit fest, da Caaschwitz relativ weit entfernt liege. Silbitz mit dem vom Deponieausbau unmittelbar betroffenen Ortsteil Seifartsdorf habe seiner Stellungnahme ein umfangreiches Umweltgutachten mit Verweis auf die zu schützende Fauna und Flora beigegeben, informierte der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen, Martin Bierbrauer.

Ejf Btcftuefqpojf Dbbtdixju{ tpmm ‟cbvbctdiojuutxfjtf” bvg fjofs Gmådif wpo 38-5 Iflubs vn fjo Bcmbhfsvohtwpmvnfo wpo 4-7 Njmmjpofo Lvcjlnfufso fsxfjufsu xfsefo/ Epsu- xp ebt Epmpnjuxfsl Xýotdifoepsg nju tfjofn Ubhfcbv Dbbtdixju{ ebt Fsesfjdi bvthfcfvufu ibu- tpmmfo ejf Sftum÷difs gýs ebt Bcmbhfso wpo Btcftu hfovu{u xfsefo/ Ejf tfju 2::6 cftufifoef Efqpojf- efsfo Hftdiåguf efs Hftdiågutgýisfs eft Epmpnjuxfslft Xýotdifoepsg hmfjdigbmmt gýisu- xbs jo efo Bogåohfo vntusjuufo/