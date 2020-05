Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein weiterer Corona-Fall im Saale-Holzland

Am 7. Mai wurde dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises kein weiterer Corona-Fall gemeldet. Aktuell sind sechs Fälle aktiv, 56 sind beendet.

29 Personen befinden sich derzeit noch in Quarantäne, für 882 endete die Quarantänezeit bereits. Der Koordinierungsstab im Landratsamt hat sich gestern mit den angekündigten Lockerungen der Einschränkungen beschäftigt. Man erwarte nun zeitnah den Entwurf der neuen Landesverordnung, um weitere Entscheidungen vorbereiten zu können.

Wie erwartet hat sich die Zahl der Kinder, die sich in Kindertagesstätten im Saale-Holzland-Kreis in Notbetreuung befinden, auch in dieser Woche weiter erhöht.

Mehr als 1000 Kinder in der Notbetreuung

In der aktuellen Woche werden laut einer Information des Landratsamtes in Kindergärten 999 Kinder notbetreut, in der Tagespflege befinden sich aktuell 17 Kinder. Zum Stand 30. April waren es noch 717 Kinder in Kindergärten und 18 Kinder in der Tagespflege.