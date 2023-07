Keine funktionierenden Bremsen mehr: Polizei zieht auf A9 völlig maroden Lkw aus dem Verkehr

Eisenberg. Die Polizei zieht auf der A9 bei Eisenberg einen Lkw aus dem Verkehr. Was an dem Sattelzug alles nicht mehr funktioniert, macht selbst die Beamten fassungslos.

"Zum Glück fährt der LKW vorerst keinen Meter mehr", heißt es von der Thüringer Autobahnpolizei nach einem Fall vom Donnerstag. Laut Autobahnpolizei hatten die Beamten auf der A9 bei Eisenberg einen völlig maroden LKW aus dem Verkehr gezogen. Der mit Holz voll beladene Sattelzug sei in Richtung Berlin unterwegs gewesen, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden.

Bei einer Kontrolle wurden mehrere erhebliche Mängel festgestellt. Am Auflieger des Sattelzuges wurde an der Bremse so manipuliert, dass diese zum Teil nicht mehr funktionierte. So habe jemand die Druckluftleitung abgeklemmt und die mechanische Notlöseeinrichtung aktiviert, sodass der betroffene Kombibremszylinder inaktiv gewesen sei.Weiterhin seien bei mehreren Kombibremszylindern die Federn gebrochen gewesen.

Auch die Sattelzugmaschine machte keinen intakten Eindruck. Hier wurden eine schwerfällige Lenkung, ein erheblicher Ölverlust und Durchrostungen am Fahrzeugrahmen festgestellt. Nach einer eingehenden Untersuchung bei der DEKRA am Freitag hätten sich die vielen Mängel in Form einer langen Liste bestätigt. Auf dem Prüfstand war unter anderem keinerlei Bremswirkung der C-Achse des Aufliegers zu messen. Ein beinahe durchgerosteter Druckluftspeicher am Sattelauflieger rundete den abgewirtschafteten Gesamteindruck ab.

Dem 62-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Radkralle halte den Sattelzug jetzt vor Ort fest.