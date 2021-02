Keine Jobmesse im Saale-Holzland – dafür informieren via App

Im Landratsamt des Saale-Holzlandes wird die Absage der diesjährigen Jobmesse in Eisenberg bedauert. Sie sollte am 4. und 5. März in der Stadthalle stattfinden, fällt aber aus wegen Corona.

Das Landratsamt hatte bei den Jobmessen immer für die Beförderung der Schüler zur Messe hin und zurück gesorgt und war selbst mit einem Info-Stand vertreten, um über die Ausbildungsangebote in der hiesigen Kreisverwaltung zu informieren.

Auch wenn sich die Schüler derzeit nicht auf Messen oder Infotagen vor Ort über Berufsmöglichkeiten informieren können – es gibt Alternativen, so etwa die Berufe-App „Gestalte deine Zukunft – jetzt“. Sie wurde von der Wirtschaftsförderung des Landkreises, unterstützt von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland und später mit Leader-Mitteln über die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland, entwickelt, und wird derzeit erweitert.

Die Inhalte der App zeigen auf, welche Berufe es in den jeweiligen Branchen gibt, welche Aufgabengebiete dazu gehören, welche Voraussetzungen Azubis mitbringen müssen, wie die Lehre konkret aussieht und welche Aufstiegschancen der jeweilige Beruf ermöglicht. Zudem werden regionale Ausbildungsbetriebe vorgestellt.

Hier geht’s zur App: www.gestalte-deine-zukunft.jetzt