Keramik aus Bürgel zum Naumburger Töpfermarkt

Am kommenden Wochenende 29./30. August findet der 29. Töpfermarkt in Naumburg statt. 70 Werkstätten stellen sich mit ihrer sehr vielfältigen Keramik vor, darunter die Töpferei Günter Reichmann aus Bürgel sowie die Töpferinnen Katrin Fröderking, Dagmar Lüddemann und Uta Mill aus Jena. Der Eintritt ist frei.

Es soll ein umfangreiches Geschirrangebot geben, aber auch originelle Gartenkeramik oder das besondere Einzelstück für die Wohnung. Damit das alles unter den Corona-Regeln funktioniert, sei das Marktgelände in diesem Jahr sehr erweitert worden: „Der Töpfermarkt findet auf dem Marktplatz über die Jakobstraße bis zum Holzmarkt statt“, so Madleen Kröner von der Töpferinnung Sachsen-Anhalt. „Hier fand sonst all die Jahre das Weinfest statt, das muss in diesem Jahr leider ausfallen.“

Auch auf die Spielszene aus dem Märchen „König Drosselbart“, die sonst am Sonnabend um 10 Uhr den Markt eröffnet hat, müssen die Besucher verzichten, ebenso auf das Frackdrehen, den Bastelstand für Kinder und eine gastronomische Versorgung. „All das, was den Markt sonst begleitet, darf in diesem Jahr nicht sein. Aber wir sind froh, dass der Markt überhaupt stattfinden darf“, betont Madleen Kröner.

Geöffnet am Samstag, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10 bis 17 Uhr.