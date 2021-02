Keramik-Museum Bürgel bald mit Audioguide

Bürgel. Trotz derzeitiger Schließung arbeitet man im Haus an neuen Angeboten.

„Guten Tag und herzlich willkommen in der traditionsreichen Töpferstadt Bürgel mit dem über 140 Jahre alten Keramik-Museum.“ So begrüßt eine Frauenstimme die Hörer des neuen Audioguides für das Keramik-Museum Bürgel. Gleich darauf übernimmt ein Sprecher und erinnert sofort daran, dass Keramik aus Bürgel nicht erst durch das berühmte blaue Dekor mit den weißen Punkten international bekannt geworden sei. Renommierte Künstler hätten bereits zuvor für weltweites Interesse an Bürgeler Töpferwaren gesorgt.