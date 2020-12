Kerstin Vorpahl verlässt das Jugendamt des Saale-Holzlandes

Kerstin Vorpahl, langjährige Verantwortliche für die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung im Saale-Holzland-Kreis, verlässt das Landratsamt und wendet sich neuen beruflichen Aufgaben zu.

Sie war 21 Jahre im Jugendamt des Kreises tätig, davon elf für den Bereich der Kindergärten und die Kita-Bedarfsplanung. In diesem Bereich hat sie über die Jahre mit vielen Kita-Leitungen, Mitarbeitern, Träger- und Elternvertretern zusammengearbeitet, hat Neu- und Ausbauten von Kindergärten begleitet sowie die jährliche Bedarfsplanung für die Kita-Landschaft im Landkreis erstellt.

„Die Kita-Leitungen haben meine Sicht auf die Bedürfnisse von Kindern stark geprägt“, stellt Kerstin Vorpahl im Rückblick auf ihre Tätigkeit fest und ergänzt: „Ich habe sie ermutigt, nie aus dem Blick zu verlieren, dass sich jegliches Handeln der Kita-Teams am Wohl der ihnen anvertrauten Kinder zu orientieren hat. Es kommt stets auf stabile Beziehungen für die Kinder an, damit sie sich gut aufgehoben fühlen.“ Dies gelte ganz besonders in der derzeitig schwierigen, sich immer wieder ändernden Betreuungssituation.

„Ich möchte mich bei allen Wegbegleitern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken“, sagte Kerstin Vorpahl im Gespräch mit Landrat Andreas Heller. „Ich verabschiede mich von dieser interessanten Aufgabe ungern, aber ich möchte mich noch einmal einer ganz neuen beruflichen Herausforderung stellen.“ Der Landrat bedankte sich bei Kerstin Vorpahl für ihre langjährige, engagierte Arbeit und wünscht ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.