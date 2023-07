Kettensägenkünstler zieht es nach Rauschwitz

Rauschwitz. In Rauschwitz laufen die Vorbereitungen für den 8. Skulpturen-Rausch. Am Samstag, 22. Juli, findet das Kettensägen-Festival statt

Zunächst müsse die Rinde herunter und es werde angezeichnet und ausgeblockt, das heißt die großen Stücke, die nicht gebraucht werden, können schon runter, sagt Sylvia Itzen, die aus der Nähe von Hamburg nach Rauschwitz gereist ist. Die Göttin Athene aus der griechischen Mythologie soll geschnitzt werden. Am kommenden Samstag findet zum 8. Mal im „Garten der Sinne“ in Rauschwitz der Skulpturen-Rausch, ein Kettensägenkunst-Festival, veranstaltet von Kettensäger Christian Schmidt, statt.

Sylvia Itzen aus der Nähe von Hamburg arbeitet an einer abstrakten Athene. Foto: Julia Grünler

Am Mittwoch seien alle Kettensäger angereist, bis Samstagvormittag werden nun die Hauptstücke geschnitzt, sagt Christian Schmidt. Dieses Jahr werden Götter der griechischen Mythologie gemacht, denn im „Garten der Sinne“ soll eine Sonnenuhr samt Göttern entstehen. Aktuell seien 24 Schnitzerinnen und Schnitzer da, unter anderem das tschechische Nationalteam. Die weiteste Anreise habe Norbert Vaga aus Ungarn hinter sich, sagt Christian Schmidt. Neben den Göttern würde ein Teil der Kettensägenkünstler zudem an einem Ortseingangsschild für Tröbnitz arbeiten. Christian Schmidt sei beauftragt worden etwas für den Ortseingang zu gestalten, viele verschiedene Künstler würden nun daran arbeiten, um die ganze Vielfalt der Kettensägenkunst zu bündeln.

Am Samstag, 22. Juli, geht der 8. Skulpturen-Rausch in Rauschwitz los. Um 11 Uhr und 14 Uhr findet das sogenannte Speedcarving, das Schnellschnitzen mit Kettensägen, statt. 45 Minuten haben die Künstler Zeit, anschließend werden die Ergebnisse versteigert. Das Geld aus der Versteigerung gehe an den jeweiligen Künstler, zudem sei das Speedcarving Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, erläutert Christian Schmidt. Besonders über die Akzeptanz vom Dorf sei er froh und dankbar. Auch Erich, ein ehemaliger kulturtreibender vom Dorf sowie Freund, der den Platz in Rauschwitz mitgeschaffen habe, werde übrigens noch als Skulptur auf einen Stein gesetzt. „Das sind so Herzenssachen“, sagt der Künstler. Sollte der Parkplatz direkt am Platz voll sein, werde darum gebeten, dass die Besucher im Dorf parken und die 400 Meter zum „Garten der Sinne“ laufen, so Schmidt.