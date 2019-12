Kilometerlange Dieselspur zwischen Eisenberg und Hermsdorf

Von Eisenberg bis nach Hermsdorf hat sich die Dieselspur gezogen, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Eisenberg, Weißenborn, Bad Klosterlausnitz und Hermsdorf am Montagvormittag gebunden haben. Am Mittag waren sie ein weiteres Mal ausgerückt, um das Bindemittel von der Fahrbahn wieder aufzukehren.

Den Dieselkraftstoff hatte ein Linienbus der JES Verkehrsgesellschaft verloren, informierte beim Einsatz an der Bushaltestelle am Parkplatz gegenüber den Waldkliniken Eisenberg der Stadtbrandmeister der Kreisstadt, Ronny Keutsch. Er ging davon aus, dass zum wiederholten Male ein Fahrer den Tank seines Busses nicht richtig verschlossen habe und deshalb der Treibstoff ausgelaufen sei.

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg beseitigt in der Kreisstadt eine Dieselspur. Foto: Florian Girwert

„Dass der Diesel von einem unserer Busse stammt, können wir bestätigen“, sagt daraufhin der Betriebsleiter der JES Verkehrsgesellschaft in Eisenberg, Erich Engel. Die Fahrerin des Busses habe gegen Mittag das Auslaufen des Treibstoffs gemeldet. Nicht bestätigen will die JES aber, dass der Tankdeckel des Busses nicht ordnungsgemäß verschlossen gewesen sei. Im Betriebshof habe die Kollegin nach ihrer Rückkehr vorgeführt, wie sie nach dem Betanken den Tank verschlossen habe, und das sei entsprechend der Dienstanweisung gewesen, sagt Engel. Die Anweisung sei betriebsintern im Sommer erlassen worden, nachdem Busse zweimal Treibstoff während der Fahrt verloren hatten. Einmal sei der Grund ein technischer Defekt gewesen. Ein zweites Mal sei ein Tank tatsächlich nicht richtig verschlossen gewesen.

Ursache für Dieselverlust sei unerklärlich

Warum am Montag der Bus zwischen Eisenberg und Hermsdorf Diesel verloren hat, sei nicht erklärlich, so der Betriebsleiter. Vor dem morgendlichen Einsatz sei das Fahrzeug zur Überprüfung auf der Hebebühne gewesen. Nach der Rückkehr in den Betriebshof sei der Bus ein weiteres Mal überprüft worden – ohne Beanstandung. Am Nachmittag sollte er deshalb wieder eingesetzt werden.

Die Kosten für den Feuerwehreinsatz hat die JES Verkehrsgesellschaft zu tragen. Die sind nicht unerheblich. Allein ein 25 Kilogramm schwerer Sack Bindemittel koste etwa 30 Euro und reicht, je nach Breite der zu bindenden Spur, 100 bis 150 Meter weit. Die Fahrstrecke zwischen Eisenberg und Hermsdorf, auf der die vier Feuerwehren im Einsatz waren, ist etwa 15 Kilometer lang.