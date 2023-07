Kinder- und Jugendaktionstag in Hermsdorf: Familienfest und Workshops im Zeichen der Vielfalt

Hermsdorf. Bunte Mitmach-Angebote begeistern Schülerinnen und Schüler der Regelschule.

„Graffiti ist vergängliche Kunst. Es geht darum, dass immer etwas Neues entsteht. Also seid nicht traurig, wenn etwas über euer Motiv gesprüht wird“, erklärt Sascha Schmeichler den vielen begeisterten Kindern, die am Donnerstagnachmittag beim Kinder- und Jugendaktionstag (KUJA) in Hermsdorf bereits zum zweiten Mal die Gelegenheit nutzen und sich selbst an der Sprayflasche versuchen.

Am Vormittag hatten die Jugendlichen der siebten und achten Klassen der Regelschule Hermsdorf die Wahl zwischen neun verschiedenen Workshop-Themen anlässlich des diesjährigen KUJA. Von Ernährung und energy drinks, über Rassismus und Vorurteile, Film und Social Media bis hin zum Thema Umwelt und Wald hatte Schulsozialarbeiter Jan Köber ein breites Angebot organisiert. Am beliebtesten war unter den 145 Jugendlichen allerdings der Graffiti-Workshop der beiden Jenaer Studenten Frederick Schubert und Sascha Schmeichler. So wurde gemeinsam mit 15 Schülerinnen und Schülern ein Konzept für eine Wand am Skatepark geplant und umgesetzt. Das Ergebnis mit Stadtbezug etwa mit dem Hermsdorfer Kreuz als Motiv wird in den kommenden Tagen nach dem Trocknen vom Bauhof montiert.

Mehr ungezwungene Gelegenheiten schaffen

Die Rückmeldungen aus den Workshops seien durchaus positiv, berichtet Jan Köber, der beim Jugendamt des Landkreises angestellt ist. Einige der Referentinnen seien positiv überrascht gewesen von der hohen Motivation der Jugendlichen so kurz vor den Ferien. Am Nachmittag folgte dann ein vielfältiges Programm, organisiert von verschiedenen Trägern der Jugendarbeit im Landkreis. Dort hatten Gäste etwa am Stand des Kahlaer Demokratieladens die Gelegenheit, bunte Handabdrücke auf ein Banner unter die Überschrift „Auf der Welt haben alle Kinder die gleichen Rechte“ – angelehnt an die ebenfalls ausgestellte Kinderrechte-Karta – zu setzen. Der Jugendbeirat hatte Stoffbeutel und Textilfarbe zum selbst gestalten mitgebracht und bei den Ländlichen Kernen wurden Gesichter mit Schminke und Glitzer verschönert. Hinzu kam ein Bühnenprogramm, bei dem unter anderem Ergebnisse aus den Workshops präsentiert wurden. Außerdem traten Rapper Hemme und die Kreismusikschule sowie die Bläsergruppe aus Schülerinnen und Schülern auf.

Den ersten KUJA hat es bereits 2009 gegeben. Die Netzwerke der Jugendarbeit hatten sich damals zusammengefunden, um etwas auf die Beine zu stellen, das die Demokratie stärken und die Jugend einbeziehen sollte, berichtet Michael Schaffhauser vom Bildungswerk Blitz. Man habe die Inhalte mit dem Praktischen verbinden wollen, um für Kinder und Jugendliche einen spielerischen Zugang zu schaffen. Seitdem findet der Aktionstag, finanziert vom Lokalen Aktionsplan (LAP), jährlich an wechselnden Orten und in Kooperation mit verschiedenen Schulen statt. Besonders freue es das Organisationsteam, dass in Hermsdorf auch Leute aus der Nachbarschaft gekommen und dem mehrsprachigen Aufruf gefolgt seien. „Da müssen wir auch künftig weitermachen. Es braucht mehr Gelegenheiten, bei denen die Menschen ungezwungen miteinander umgehen“, sagt Schaffhauser.