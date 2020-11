Kinder- und Jugendbeirat: Eisenberger Schüler werden gefragt

Zur letzten Sitzung des Kulturausschusses in Eisenberg stand erneut der geplante Kinder- und Jugendbeirat auf der Tagesordnung. Im Juli war die Abstimmung über die Satzung des Beirates im Kulturausschuss wegen einiger Unklarheiten verschoben worden.

Auch im November ist die Satzung noch nicht verabschiedet, denn man habe die Idee entwickelt, zuvor Kinder und Jugendliche zum Beirat zu befragen, sagte Stadtmanager Max Nottrodt. Gefragt werden könnte unter anderem, ob Kinder und Jugendliche darin mitarbeiten würden. „Es ist sicher gut, vorher mit der Zielgruppe zu reden, um die es geht“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Frank Golombek (CDU). Man müsse die Satzung ja nicht mit der Brechstange durchdrücken. Ingo Lippert (SPD) regte an, die Umfrage nicht nur online zu starten, sondern auch in die Klassen zu tragen. „Die Methodik der Befragung steht noch nicht fest“, meinte Max Nottrodt. Einig sei man sich hingegen, bezüglich der Befragung zuerst in die Schulen der Kreisstadt zu gehen, weil dort einfach die meisten Kinder und Jugendlichen abzuholen sind. Sybill Przegendza, die im Kulturausschuss als sachkundige Bürgerin wirkt, riet dazu, auch weitere Gruppen, wie junge Auszubildende, bei der Umfrage zu bedenken. Den Vorschlag der Stadtverwaltung zur Umfrage nahm der Ausschuss einstimmig an.