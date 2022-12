Kinderarche zum Bowlingnachmittag im Gasthof Friedrichstanneck

Kinder aus der Kinderarche in Tröbnitz waren am Dienstagnachmittag im Gasthof Friedrichstanneck zum Bowlen, Billard spielen und Abendessen eingeladen.

Eisenberg. Warum die Kinder aus Tröbnitz einen Ausflug nach Eisenberg machen.

Einen unbeschwerten Nachmittag mit Bowling und Billard haben Kinder der Kinderarche in Tröbnitz am Dienstag im Gasthof Friedrichstanneck verbracht. Gemeinsam mit drei Betreuerinnen und Betreuern ging es für ein paar Stunden nach Eisenberg. „Wir versuchen öfter, Ausflüge mit den Kindern zu machen wie zum Weihnachtsmarkt, Schlittschuhlaufen oder ins Kino. Letztes Jahr haben wir eine ganze Woche an der Ostsee verbracht. Hier sind wir heute zum ersten Mal“, erzählt Daniel Kramer, stellvertretender pädagogischer Leiter in der Kinderarche.

In der Einrichtung wohnen derzeit bei voller Auslastung zehn Kinder, man denke aber über einen Ausbau und eventuell eine Erweiterung der Plätze nach, berichtet Kramer. Die Kinder ab einem Alter von 12 Jahren bleiben meist bis sie volljährig sind und werden dann in eigenen Wohnraum vermittelt. „Die meisten gehen nicht zurück in ihre Familien“, so der Pädagoge. Das Team sei sehr froh, dass dieser Nachmittag beim Bowling in Friedrichstanneck ermöglicht wurde.

Eingefädelt hatte die Aktion der Unternehmer Sven Stolarek aus Eisenberg, der die Bowlingbahn selbst privat nutzt und die Kinderarche unterstützt. Er selbst sei in einem sozial engagierten Umfeld aufgewachsen und finde es wichtig zu unterstützen, sobald mal etwas Geld übrig ist. „Nicht jeder hat das Glück, in einer behüteten Familie aufzuwachsen“, begründet er sein Engagement für die Kinderarche. Gleichzeitig möchte er an andere Unternehmer appellieren, ebenfalls für soziale Projekte zu spenden. „Bei vielen bleibt doch mal etwas übrig, auch wenn es nur ein paar Euro sind“, sagt er. Mike Meier, der Betreiber des Gasthofs, habe bei der Anfrage keine Sekunde gezögert. Es sei durchaus denkbar, solche Nachmittage öfter zu veranstalten, sagt der Gastronom. Inzwischen habe er mit dem neuen Eigentümer des Gebäudes einen weiteren Pachtvertrag geschlossen, sodass die Voraussetzungen schon einmal stimmen.