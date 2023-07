Kinderbibelwoche in Königshofen: Von Bäumen, Menschen und Gott

Mit dem Thema „…, wie ein Baum, am Wasser gepflanzt. Von Bäumen und Menschen und Gott“ beschäftigen sich im Rahmen der Kinderbibelwoche in Königshofen in dieser Woche circa 40 Kinder und zahlreiche Helferinnen und Helfer. Auch ein Baumhaus wird gebaut.

Königshofen. Was circa 40 Kinder im Rahmen der Kinderbibelwoche in Königshofen erleben

Hinter der Kirche in Königshofen haben sich etliche Kinder und Helferinnen und Helfer im Grünen versammelt. In Gruppen, benannt nach Bäumen, wie zum Beispiel, der Tanne oder dem Kirschbaum, machen sie sich auf die Suche nach den jeweiligen Bäumen. Uli Rosenkranz, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Lindau-Rudolfsdorf begleitet sie, hält am jeweiligen Baum an und erklärt den Kindern, welche Besonderheiten es zu wissen gibt. An einem alten Kirschbaum stoppt er und fragt in die Runde, was man wohl alles, neben dem Kirschkernweitspucken, mit den Früchten machen könne? „Eine Kirschpfanne“, wirft Pfarrerin Ulrike Magirius-Kuchenbuch ein. Dann wird der Zweck des Kirschkernkissens erklärt und ein Junge sagt, dass aus den Kernen auch neue Bäume werden können.

Kinderbibelwoche wird seit 1992 veranstaltet

Circa 40 Kinder sind dieser Tage im Rahmen der Kinderbibelwoche in Königshofen und befassen sich mit dem Thema „…, wie ein Baum, am Wasser gepflanzt. Von Bäumen und Menschen und Gott“. Bereits seit 1992 gibt es die Kinderbibelwoche, die bislang immer in Etzdorf veranstaltet wurde. Nun findet das Ferienprogramm für Kinder, das noch bis Freitag täglich von 9 bis 16.30 Uhr veranstaltet wird, erstmals in Königshofen statt.

Am Morgen werde immer eine Andacht gehalten und man befasse sich mit verschiedenen biblischen Geschichten mit Bäumen, erklärt Pfarrerin Ulrike Magirius-Kuchenbuch. So etwa Zachäus, der Jesus sucht und ihn ohne Baum nicht sehen würde. Auch Vogelhäuser und ein großes Baumhaus sollen gebaut werden, lässt die Pfarrerin wissen. Eine Fruchtverkostung mit verbundenen Augen werde veranstaltet. Mit Thomas von Thaler werde viel gesungen. Aber auch basteln, Marmelade kochen, Bäumepflanzen, Fußballspielen und vieles mehr stehen auf dem Programm.

„Kinder mit Kirche verbinden ist schön“

Bis 2019 habe die Kinderbibelwoche jedes Jahr stattgefunden, danach habe es wegen Corona eine Pause gegeben, lässt die Pfarrerin wissen. Die jüngsten Kinder seien etwa fünf Jahre alt, die ältesten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen die siebte Klasse. Circa zwölf Jugendliche seien zudem im Einsatz, um die jeweiligen Gruppen vor Ort zu betreuen. Einst ins Leben gerufen habe die Kinderbibelwoche Gemeindepädagogin Christina Katzmann, erinnert Ulrike Magirius-Kuchenbuch. Gemeinsam mit Ehemann, Pfarrer Ulrich Katzmann, lebte sie 37 Jahre lang in Etzdorf. Das Konzept habe sie weitgehend von Katzmanns übernommen, sagt Ulrike Magirius-Kuchenbuch, die die Kinderbibelwoche mittlerweile zum achten Mal mitmacht. „Irgendetwas muss es geben, wo die Leute zusammengeführt werden“, meint sie. Kinder mit der Kirche verbinden sei etwas sehr schönes.

Unterstützung habe es unter anderem von der Freiwilligen Feuerwehr gegeben, die ein Zelt zur Verfügung gestellt hat. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die beim Aufbau und der Durchführung unterstützen, wäre es nicht möglich die Woche zu stemmen. „Das ist eine Freude. Ohne sie ginge es nicht“, sagt die Pfarrerin dankend.

„Es ist immer ein gewisser Zauber dabei“, sagt auch Sonja Gröbe, die bei der Kinderbibelwoche bereits von Anfang an dabei war. Teilweise seien es schon über 120 Teilnehmer gewesen, erinnert sie sich. Obwohl sich viele Kinder nicht kennen würden, sei es immer harmonisch und entspannt, sagt sie. Es liege eine Ruhe in der Luft, aber auch eine gewisse Spannung. Auch der Abschlussgottesdienst, am Freitag, 16.30 Uhr, sei sehr schön. Was im Laufe der Woche alles geschafft wird, werde dann präsentiert.