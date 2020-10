Der Kindergarten „Elstertalspatzen“ in Hartmannsdorf (Archivbild).

Hartmannsdorf. In der Einrichtung sind mittlerweile 75 von 80 Betreuungsplätzen belegt. Zusätzliche Gruppe geplant

Kindergarten in Hartmannsdorf nähert sich Vollauslastung

Zur Gemeinderatssitzung in Hartmannsdorf hat die Leiterin des örtlichen Kindergartens „Elstertalspatzen“, Annett Kästner, den Ratsmitgliedern von der Situation in der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt berichtet. Ihre Ausführungen betrafen die derzeitige Auslastung, die Personalsituation und auch die Planungen für eine weitere Betreuungsgruppe in der Einrichtung.