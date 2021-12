Kindergarten-Tour mit Bummi und Muskelkater

Eisenberg. Kreissportbund im Saale-Holzland-Kreis lädt dazu auch im Jahr 2022 wieder ein.

Aus der Not geboren wurde die diesjährige „Kindergarten-Tour“ mit Bummi und dem Muskelkater, mit der der Kreissportbund eine Alternative zum jährlichen zentralen Bummisportfest in Eisenberg für alle Vorschulkinder im Saale-Holzland-Kreis schaffen wollte. Die gute Resonanz hat die Organisatoren dazu bewogen, die Kita-Tour auch 2022 beizubehalten mit Sportfesten in den Einrichtungen vor Ort . Bei Interesse an einer Teilnahme an der Kindergarten-Tour ‘22 bittet der KSB bis 15. Januar um formlose Anmeldung.