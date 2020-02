Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergartenkinder starten Müllaktion in Schkölen

Die Kinder aus dem Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Schkölen entdecken seit dem vergangenen Herbst und noch bis zum Sommer dieses Jahres als Umweltspürnasen ihre Welt. Bei einem Naturtagausflug zum Schkölener Klärwerk bemerkten die Kinder am Wegesrand viel Müll. So wurde beschlossen, mit „Arbeiterhandschuhen“ und mit Müllbeuteln ausgestattet, die Abfälle aufzulesen. Die Kinder suchten und sammelten voller Eifer und waren erstaunt, was alles in die Natur geworfen wird. Vier große Beutel voller Müll waren das Ergebnis der Sammelaktion. „Ja sind denn alle verrückt geworden?“ – so der Kommentar einer Fünfjährigen. „Die Kinder besitzen schon ein großes Umweltbewusstsein, auf welches wir stolz sind. Weitere Aktionen zu diesem Thema sind geplant“, hieß es von den Erziehern.