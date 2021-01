Kinderlabor Hermsdorf: Grundstein gelegt

Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages durch Landrat Andreas Heller (CDU) und Vorstandsvorsitzenden des Tridelta Campus Hermsdorf, Daniel Störzner, habe man den rechtlichen Rahmen für eine Zusammenarbeit am Bildungsprojekt Sensor Space - gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung – gelegt. Damit sei der Weg für den Aufbau eines regionalen Clusters in der sogenannten MINT-Bildung von Kindern und Jugendlichen frei, sind sich beide einig. Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.

Der Tridelta Campus sei dabei Initiator und Projektkoordinator für das erste Experimentier-Labor im Saale-Holzland-Kreis mit der Ausrichtung auf Sensorik und Fertigungstechnik. Der Landkreis stellt dafür den primären Lernort bereit, der im Berufsschulzentrum Hermsdorfs-Schleiz-Pößneck einen festen Anlaufpunkt haben soll.

Im Experimentier-Labor, dem sogenannten „Sensor Space“, sollen Kinder und Jugendliche Fähigkeiten und Kompetenzen für die Entwicklung und Anwendung von Zukunftstechnologien erlernen. „Das Besondere ist, dass die Angebote und Aufgaben im Labor auf die Arbeitsfelder der ansässigen Unternehmen ausgerichtet sind. Damit ist der Sensor Space mehr als nur eine Technik AG. Wir bieten den Kindern ein authentisches Umfeld, in der sie praxisrelevante Technik erleben, sich daran selbst ausprobieren können und experimentieren können“, sagt Daniel Störzner.

Landrat Heller unterstreicht die Bedeutung des Projektes für den Hermsdorfer Standort. „Wer junge Menschen für innovative Technik begeistert, investiert in künftige Fachkräfte.“

Angebote sollen bis zu 500 Jugendliche pro Woche ansprechen

Die Angebote im Kinder-MINT-Labor sollen an Nachmittagen den schulischen Unterricht ergänzen und richten sich an Schüler von rund 40 Bildungseinrichtungen im Saale-Holzland- und Orla-Kreis sowie dem Landkreis Greiz. „Zielgruppe sind die 10- bis 16-Jährigen. Etwa 300 bis 500 Schüler im Jahr wollen wir im Mitmachlabor in der ersten Phase ein wöchentliches Angebot unterbreiten“, informiert Jessica Fischer, Geschäftsstellenleiterin des Tridelta Campus. Zudem soll ein Kleinfahrzeug angeschafft werden, das als Sensor-Mobil mit Experimentiertechnik ausgestattet, Schulen in den drei genannten Landkreisen ansteuern, schaut Jessica Fischer voraus.

Um das Projektvorhaben vollends ins Laufen zu bringen, sei man derzeit auf der Suche nach einer pädagogischen Fachkraft in der MINT-Bildung. „Das wäre das noch fehlende Puzzle, um organisatorisch durchstarten zu können“, bekennt Fischer.

Vom Erfolg des Projekts sei der Campusverein überzeugt. Denn nicht nur eine Vielzahl an Unternehmen des Tridelta Campus, allen voran das Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS Hermsdorf, bringen sich ein, sondern Partner wie die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), das Schülerforschungszentrum Gera oder das Team Nucleus, das zum Servicezentrum Forschung des Friedrich-Schiller-Universität Jena gehört.

MINT-Angebote des Sensor Space: Unter der Abkürzung „MINT“ verbergen sich die Begriffe „Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik“. Im Space Sensor – Lernwerkstatt und Zukunftslabor – sollen die genannten Themenfelder erlebbarwerden. Dazu zählen unter anderem das Programmieren, die Datenverarbeitung sowie die Künstliche Intelligenz. Gepaart mit einer Hightech-Fertigung, wie Löten, Fräsen, die Keramikfertigung, Fertigungskontrolle- und Bewertung bis hin zum 3D-Druck sowie die Vermittlung von Grundlagen der Sensorik.