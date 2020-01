Michael Schaffhauser und Nadine Ziller vom Bildungswerk Blitz geben wie in der Vergangenheit auch 2020 eine Vorschau auf Demokratie-Projekte im neuen Jahr.

Kinderrechte-Charta für das Saale-Holzland geplant

„Neues aus der fabelhaften Welt der Demokratie“ wird am Montag, 3. Februar im Café International in Eisenberg zu erfahren sein. Die Mitstreiter im Lokalen Aktionsplan (LAP) im Saale-Holzland-Kreis wollen zum Jahresauftakt über Demokratie-Projekte in diesem Jahr im Landkreis informieren. Zugleich laden sie zu Gesprächen bei Tee und einem kleinen Imbiss ein.

Informationen gibt es über geplante Veranstaltungen sowie über mögliche Förderungen und laufende Angebote zur Arbeit für Demokratie, Teilhabe und Weltoffenheit im Kreis. Die Partnerschaft für Demokratie ist ein kooperatives Netzwerk, in dem unter anderem der Jugendbeirat des Kreises, der Demokratieladen Kahla und das paritätische Projekt „Schau HIN – vor Ort“ mitarbeiten.

In diesem Jahr sollen insbesondere die Themen Kinder- und Jugendrechte, Jugendbeteiligung sowie Kultur der Vielfalt ins Blickfeld gerückt werden. Geplant ist zudem eine Kinderrechte-Charta für den Saale-Holzland-Kreis.

Jahresauftakt des LAP im Saale-Holzland-Kreis im Café International, Jenaer Straße 45 in Eisenberg, am Montag, 3. Februar, 17 Uhr.