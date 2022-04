Kirchenkreis lädt zum „Wochen-Ein-Klang“ nach Lindau

Eisenberg. Bis Erntedank: Jeden Sonntag Orgelmusik in Lindau

Der Kirchenkreis Eisenberg veranstaltet von diesem Sonntag an einmal pro Woche Konzerte in der evangelisch-lutherischen Elisabethkirche in Lindau, einem Ortsteil der Gemeinde Heideland.

Unter dem Motto „Wochen-Ein-Klang“ sind dazu sonntags ab 17 Uhr alle Menschen eingeladen, die Freude an der Musik haben – auch jene, die sonst nichts mit Kirche am Hut haben, wie es in der Ankündigung heißt. Die Konzerte von Musikern und Musikerinnen der Region seien eine gute Gelegenheit, mit Musik den Beginn der kommenden Woche zu feiern und Leute kennenzulernen, teilt der Kirchenkreis Eisenberg mit. Los geht es am Sonntag, 24. April, mit dem Eisenberger Kantor Philipp Popp an der Orgel. Anschließend stehen die Maifeier in Lindau sowie der Muttertag im Veranstaltungskalender des Kirchenkreises Eisenberg.

Fortgesetzt wird das musikalische Programm der kommenden Wochen durch den Posaunenchor Caaschwitz, Wilfried Mengs, das Schalmeienorchester „Orgel meets Schalmeien“ und die Studio B Musikschule mit unterschiedlichsten Instrumenten.

Die Konzertreihe umfasst insgesamt 24 Veranstaltungen bis hinein in den Oktober zum Erntedankfest.