27 Klavierschüler der Musikschule aus dem Saale-Holzland-Kreis spielen ihr erarbeitetes Repertoire in besonderem Ambiente.

Klaviermatinee in Eisenbergs Pianofabrik

Eisenberg. Die Musikschule des Saale-Holzland-Kreises veranstaltet statt einem klassischen Wettbewerb einen ganzen Tag mit Klavierklängen.

Eine Klaviermatinee veranstaltet die Musikschule des Saale-Holzland-Kreises am Samstag, 3. Juli, in der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr im Showroom der Klavierbaufabrik Wilhelm Steinberg in Eisenberg.

Ursprünglich sollte bereits im März der alle zwei Jahre stattfindende musikschulinterne Klavierwettbewerb durchgeführt werden. Durch die pandemiebedingte Musikschulschließung aber wurde dieser auf Mai und dann letztlich im anderen Format auf Juli dieses Jahres verschoben.

Da die Übungs- und Unterrichtsmöglichkeiten der Schüler sowie Klavierpädagogen im Onlineunterricht sehr unterschiedlich ausfielen, das Event aber nicht nochmals verschoben werden sollte, wird es keinen klassischen Wettbewerb mit Punktzahl und Platzierungen, sondern einen ganzen Tag lang Klaviermusik zu hören geben.

Vorrangig Solo-Stücke

Um die Hygienebestimmungen einhalten zu können, hat die Kreismusikschule bei der Klavierbaufabrik angefragt und kann für diese Veranstaltung den dortigen Showroom samt großem Konzertflügel nutzen, so dass alle 27 Klavierschüler der Musikschule aus dem gesamten Kreisgebiet ihr lange und dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen erarbeitetes Repertoire in einem ganz besonderen Ambiente darbieten können.

Da die Veranstaltung nur teilweise für die Angehörigen der Schüler geöffnet ist, wird ein Mitschnitt angefertigt, der dann auf Youtube angehört werden kann.

Zu hören sein werden vorrangig Solo-Klavierwerke: Anfängerstücke mit bearbeiteten Kinderliedern oder kleinen Charakterstücken, bekannte Werke von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Franz Schubert oder Frederic Chopin.

Die jüngsten Teilnehmer sind sechs Jahre alt, die ältesten und bereits auftrittserfahrenen Schüler 16.

Weiterer Termin im Oktober

Ein besonderes Anliegen der Klavierwettbewerbe ist die Kammermusik. Da das Klavier kein Orchesterinstrument ist, sich aber hervorragend als Begleitinstrument eignet, sollen die Klavierschüler der Musikschule angeregt werden, sich mit anderen Instrumentalisten zum gemeinsamen Musizieren zu treffen.

Allerdings war dieses besondere Anliegen während der langen Schließzeiten nur denen möglich, die innerhalb einer Familie miteinander musizieren konnten. So ist es etwas Besonderes, dass Geschwister, Mutter und Tochter, Vater und Sohn als Duopartner gemeinsam musizieren werden.

Alle anderen Klavierschüler mit ihren Kammermusikpartnern sollen im Oktober dieses Jahres ihren Auftrittstermin ebenso im Showroom der Wilhelm-Steinberg-Klavierbaufabrik erhalten – mit Zuversicht und Glück dann hoffentlich auch im normalen Konzertrahmen mit viel Live-Publikum.