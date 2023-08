Kleiderbasar, Kaninchenschau und Fischerfest: Viel los in Hainspitz

Hainspitz. Nach der Sommerpause geht es in Hainspitz wieder rund

Nach der Sommerpause stehen in der Gemeinde Hainspitz wieder zahlreiche Aktionen auf dem Programm. So findet am 2. und 3. September die Kreisjungtierschau des Kreisverbandes Eisenberg für Rassekaninchen auf dem Vereinsgelände Am alten Bad in Hainspitz statt. Nach der Bewertung können Tiere nicht nur gestreichelt, sondern auch käuflich erworben werden. Die Eröffnungsfeier findet am Samstag um 10 Uhr statt.

Parallel zum Hainspitzer Fischerfest inklusive geräucherter Forellen wird am 16. September von 8 bis 12 Uhr im Saal an der B7 ein Kinder-Kleider-Basar stattfinden. Die Angebote richten sich ausschließlich an Kinder, vieles sei so gut wie neu, teilen die Veranstalter mit. Die Kaffeestube hat geöffnet. Wer mit einem Stand beim Basar vertreten sein möchte, melde sich bitte bis 1. September über kinderkleiderbasar-hainspitz@gmx.de an.