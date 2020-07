Eisenberg. Mann in Eisenberg entfachte Feuer in einer Tonne – Flammen sprangen über auf eine Hecke

Kleines Feuer in Eisenberg sprang über auf eine Hecke

Ein kleines Feuer geriet kurzzeitig am Dienstagabend in Eisenberg außer Kontrolle. Ein 35-Jähriger hatte es in einer Feuertonne entfacht, als Funken plötzlich auf eine Hecke und auf abgelagerte Äste und Heckenschnitt übersprangen.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Fremdschaden ist bei dem kleinen Brand nicht entstanden.