Klosterlausnitzer Vereine kämpfen um ihre Zukunft

Bad Klosterlausnitz. Mit einem „Tag der Vereine“ versucht man in der Kurgemeinde Bad Klosterlausnitz Nachwuchs zu begeistern - mit mäßigem Erfolg

Die Stimmung war gut, die Verpflegung auch – nur das Wetter wollte zum „Tag der Vereine“ in Bad Klosterlausnitz nicht so richtig mitspielen. Mitten beim Anschuhen des Baumes für das Tautenhainer Kanonenfest wurden die Burschen der Lausnitzer Maibaumsetzer von einer kalten Dusche erwischt.

Auch an anderen Stellen drohten die geplanten Events immer wieder ins Wasser zu fallen. Ans Aufgeben dachten die Mitglieder der über elf Vereine allerdings nicht. Zu wichtig ist ihnen das Anliegen, mit Präsenz, interessanten Mitmach-Angeboten Nachwuchs für eine Mitarbeit zu begeistern und das Durchschnittsalter so zu senken, dass Maibaumsetzer, Fußballer, die Heimatfreunde, der Faschingsklub und andere weiterhin das kulturell-sportliche Leben in der Kurgemeinde prägen.

„Wir wollen die Leute nicht nur für die Vereine, sondern für ihren großartigen Ort begeistern“, sagt Dieter Groß vom Heimatverein Bad Klosterlausnitz.

Auch Kevin Steinbrücker, Chef der Lausnitzer Maibaumsetzer, die es immerhin auf über 200 Mitglieder bringen, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass die Vereine wieder mehr Zulauf erhalten. „Alle Vereine, auch wir Maibaumsetzer, haben massive Probleme mit der Nachwuchsgewinnung. Es ist ein allgemeines Problem, was uns seit Jahren beschäftigt, aber Corona und die zunehmende Politikverdrossenheit der Menschen haben dieses Problem weiter verschärft.“

Man habe nur beschränkte Möglichkeiten, Menschen für eine Mitarbeit in einem Verein zu ermuntern, aber man nutze jede Gelegenheit, sagt Groß. Schließlich gehe es um die Bewahrung von Geschichte und Tradition einer Ortschaft, um die kulturelle Vielfalt, die eine Gemeinde erst zu einem lebenswerten Ort mache. „Das ist offensichtlich vielen Leuten in Klosterlausnitz gar nicht bewusst.“

Früher sei es eine große Ehre für die im Ort lebenden Zimmermannsgesellen gewesen, den Maibaum setzen zu dürfen, inzwischen müsse man andernorts den Leuten hinterher rennen, um die Tradition am Leben zu erhalten.

Noch gibt es eine bunte Vielfalt an Vereinen in der Kurgemeinde, auch der Tag der Vereine dient dazu, sich gegenseitig zu unterstützen. So werde ein Großteil der Erlöse, die man am Wochenende erzielte, an die kleinen Vereine weitergereicht, erklärte Dieter Groß. „Wir dürfen nicht aufgeben, den Kampf weiterzuführen, das sind wir uns selbst und anderen schuldig“, betont der Heimatfreund.